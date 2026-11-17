Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) – Los responsables de un reciente robo piraña en una conocida cadena de heladerías del partido bonaerense de Quilmes han sido detenidos y se ha confirmado que son menores de edad.

Las detenciones se realizaron gracias al Centro de Monitoreo del Municipio de Quilmes, que facilitó la reconstrucción del recorrido de los delincuentes que asaltaron la heladería situada en el cruce de las calles Colón y Brown, en el centro de Quilmes.

Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, con la colaboración de equipos municipales y fuerzas de seguridad, se estableció que los autores del robo son adolescentes que participaban en los festejos del nivel secundario, conocidos como UUP (último último día), que se estaban llevando a cabo en la zona.

El comunicado oficial indica: "El Municipio continuará convocando a las familias de los menores involucrados para trabajar en un abordaje integral entre las áreas de seguridad, niñez y educación".

Los menores, actualmente detenidos, han sido derivados a la fiscalía correspondiente para continuar con los procedimientos legales pertinentes.

El robo se produjo el pasado viernes 13 de noviembre por la tarde, cuando al menos 10 jóvenes ingresaron de manera violenta a la heladería Lucciano's.

El incidente fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento, donde se puede observar a los adolescentes, quienes, en menos de un minuto y con gran violencia, se apoderaron de la recaudación y de las pertenencias de empleados y clientes.