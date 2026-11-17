Mendoza, 17 de noviembre (NA) -- Una adolescente de 14 años perdió la vida en la localidad mendocina de Rivadavia, luego de asistir a una fiesta de cumpleaños. La justicia provincial ha iniciado una investigación ante la sospecha de que la joven pudo haber consumido alguna sustancia que provocó su muerte.

Kiara Farías asistió el pasado sábado a un cumpleaños de 15 en el club Sportivo Los Árboles. Al regresar a su hogar, comenzó a sentirse mal y su madre, María, le ayudó a bañarse y luego la acostó. A la mañana siguiente, al revisarla, la encontró sin vida.

El personal policial llegó al domicilio e intentó realizar maniobras de reanimación, mientras esperaban la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el médico constató el fallecimiento de la menor.

"Algo le pusieron en la bebida, lo que pudo haber provocado una descompostura o un infarto", afirmó la madre de la joven en una entrevista a una emisora local.

El Ministerio Público Fiscal (MPF), bajo la dirección de Mariano Carbajal, ya comenzó a investigar a los participantes de la fiesta. Están a la espera de los resultados de los análisis de anatomía patológica, que incluyen muestras de pulmón, corazón, riñón, hígado, cerebro, así como fluidos y un hemocultivo, para obtener información precisa sobre las causas de la muerte.

Asimismo, el MPF emitió un comunicado indicando que "no se darán notas relacionadas a este caso hasta que la fiscalía reciba el informe, el cual podría demorar al menos 45 días". La primera comunicación al respecto se realizará a la familia de la menor una vez que se cuente con los resultados.