La selección argentina se enfrenta a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Este partido representa el segundo y último amistoso de la fecha FIFA. Para este encuentro, el director técnico Lionel Scaloni eligió una formación con varias caras nuevas y le otorgó una oportunidad desde el inicio a Máximo Perrone, quien luce la camiseta número 16 en el mediocampo albiceleste.

Máximo Perrone, nacido el 7 de enero de 2003 en Buenos Aires, tiene 23 años y se consolidó como una de las piezas más prometedoras del recambio generacional que impulsa el cuerpo técnico tras el cierre de la era de Lionel Messi.

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Formado en las divisiones inferiores de Vélez, Perrone debutó en primera en 2022, destacándose rápidamente por su claridad conceptual, panorama y precisión en el primer pase. En su primera temporada con el Fortín, disputó 33 partidos oficiales, incluyendo una destacada campaña en la Copa Libertadores, donde anotó tres goles y repartió dos asistencias.

Su irrupción en el fútbol argentino despertó el interés de Pep Guardiola, y a principios de 2023 fue transferido al Manchester City. Aunque sumó pocos minutos en el primer equipo inglés durante su primer semestre, formó parte del plantel que se coronó campeón de la Premier League y la Champions League, absorbiendo conceptos tácticos de élite antes de salir en busca de continuidad.

Para ganar experiencia en Europa, Máximo Perrone se convirtió en un habitual titular en el Como de Italia. Pasó a préstamo por Las Palmas de España en la temporada 2023/24, donde jugó 31 encuentros en LaLiga, y luego se unió al Como 1907 de Italia. Bajo la dirección de Cesc Fàbregas en la Serie A, y acompañado por Nico Paz, Perrone encontró su lugar en el mundo. El club italiano adquirió su pase de manera definitiva en 2025, convirtiéndolo en el eje de su mediocampo y permitiéndole participar incluso en la actual edición de la UEFA Champions League.

Perrone se destaca como un mediocampista central zurdo, con un fuerte enfoque en la distribución del balón, la lectura táctica para ubicarse entre líneas y la efectividad en los pases, tanto cortos como largos.