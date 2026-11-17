Los activos argentinos atraviesan una nueva jornada de presión financiera. Los bonos soberanos en dólares extendieron las bajas en Wall Street y el riesgo país volvió a superar los 850 puntos básicos, en un escenario marcado por la incertidumbre internacional y las dudas de los inversores sobre el rumbo económico y político del país.

El indicador elaborado por JP Morgan trepó hasta las 855 unidades, mientras que el índice MSCI Merval registraba un leve rebote del 0,5%, hasta los 81.037,01 puntos. La recuperación parcial de las acciones no alcanzó para revertir el clima de cautela que domina al mercado.

En la rueda anterior, el Merval medido en dólares había caído un 5,5%, con pérdidas de hasta el 7,7% en las acciones bancarias. A su vez, los bonos soberanos en moneda estadounidense también habían registrado retrocesos y el dólar mostró una leve suba nominal.

En diálogo con Cadena 3, el economista Ignacio Olivera Doll analizó los motivos detrás de la reacción de los inversores y señaló que la presión responde a una combinación de factores externos y, principalmente, de incertidumbres propias de la Argentina.

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“Es un combo de cosas. Obviamente, el contexto internacional no ayuda”, explicó. Sin embargo, advirtió que el impacto sobre los activos argentinos es más pronunciado por cuestiones vinculadas con la política y la economía local.

Incertidumbre electoral y dudas sobre el programa económico

Para Olivera Doll, uno de los principales factores que explican el nerviosismo de los mercados es la falta de certezas sobre el escenario político de los próximos meses.

El economista mencionó las expectativas electorales, la continuidad del programa económico, los compromisos de deuda que deberá afrontar el país el año próximo, la evolución de la actividad y la posibilidad de mantener estable el tipo de cambio.

“Hay muchas dudas”, resumió.

En ese contexto, identificó dos definiciones políticas que los inversores seguirán de cerca durante estos días. Una de ellas es el posicionamiento de Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza y su eventual participación en el armado electoral del oficialismo.

Según explicó, el mercado observa si Bullrich contribuirá a fortalecer al Gobierno o si podría generar una división dentro del espacio de centroderecha, con consecuencias sobre su desempeño electoral.

“Una centroderecha dividida puede llegar a ser un golpe muy fuerte para el Gobierno en un momento en que la aprobación está en niveles muy bajos”, señaló.

El economista también vinculó esa preocupación con las encuestas recientes sobre la imagen presidencial, que, según indicó, muestran niveles mínimos de aprobación. Esa situación, sostuvo, abrió interrogantes entre los inversores que hasta ahora no tenían el mismo peso.

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La suspensión de las PASO, otra señal que mira el mercado

La segunda definición política que destacó Olivera Doll es el debate sobre la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para 2027.

El proyecto comenzará a discutirse en comisión y el Gobierno busca reunir los respaldos necesarios para avanzar con su aprobación en el Senado.

Para el economista, una eventual sanción de la iniciativa podría ser interpretada por los mercados como una señal de mayor capacidad de negociación política y gobernabilidad.

“En el caso de que el Gobierno logre la aprobación de la suspensión de las primarias, entonces va a estar mostrando más gobernabilidad, mayor consenso de parte de los aliados y también menos limitaciones para competir el año que viene”, explicó.

En ese sentido, consideró que el posicionamiento de los aliados y el resultado de las negociaciones legislativas pueden funcionar como factores capaces de moderar el pesimismo financiero de los últimos días.

“Son las noticias que tienen que despejar y que podrían llegar a atenuar un poco este pesimismo que vimos en los últimos días”, afirmó.

El superávit fiscal no alcanza para despejar las dudas

La presión sobre los activos argentinos se produce pese a que el Gobierno informó resultados fiscales positivos para octubre.

Según los datos difundidos, el sector público registró un superávit primario de $1,9 billones y un superávit financiero de $1,6 billones. En los primeros diez meses del año, el resultado acumulado equivale a un superávit primario del 1,4% del PBI y uno financiero del 0,4%, aunque estas cifras excluyen los intereses de Lecaps, Boncaps y Bonceres cupón cero.

Sin embargo, los ingresos totales registraron una caída real interanual del 1,5%. El incremento del 0,7% en los ingresos tributarios, impulsado por una mayor recaudación de Ganancias y derechos de exportación, no alcanzó para compensar los retrocesos de los ingresos corrientes no tributarios y las rentas de la propiedad.

En paralelo, la atención del mercado también está puesta en el programa financiero de 2027 y en la capacidad del país para afrontar los vencimientos de deuda.

Así, aunque el superávit fiscal continúa siendo uno de los principales argumentos económicos del Gobierno, los inversores siguen pendientes de otras variables: la estabilidad cambiaria, la actividad, el escenario electoral y las señales de gobernabilidad.

Entrevista de Ahora País.