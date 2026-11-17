El Tano Pasini fue reelegido al frente de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino en una elección que tuvo como telón de fondo el respaldo de la AFA a un candidato opositor. En diálogo con Cadena 3, el dirigente agradeció el apoyo de Chiqui Tapia y negó cualquier ruptura: "Yo nunca me enojé con ellos".

La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) vivió una jornada electoral que dio mucho que hablar. Salvador "Tano" Pasini, quien ya venía ejerciendo como secretario general, se impuso con el 80% de los votos en unos comicios donde la conducción de la AFA respaldó a un candidato opositor, Claudio Vivas primero y luego Bazán Vera. El resultado no dejó margen para interpretaciones: de los casi 20.000 técnicos, votaron alrededor de 9.600 y la fórmula oficialista arrasó.

En diálogo con Estadio 3 por Cadena 3 Argentina, Pasini no esquivó el tema de la puja interna y eligió un tono conciliador. "La verdad que desconozco, le habrán llegado alguna charla mentirosa, pero yo nunca me enojé con Tapia ni con Tovilino", afirmó. Y agregó: "Si ellos se enojaron, alguna vez me gustaría que me digan por qué, porque yo no lo sé".

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Lejos de mostrarse como un adversario del presidente de la AFA, el reelecto secretario general recordó sus orígenes en el gremio y el respaldo que recibió de la conducción cuando el sindicato atravesaba una situación crítica. "El que me empujó fue el Chiqui Tapia y el que me ayudó, porque el gremio estaba mal, para salvar", relató. "Yo empecé por el empuje del presidente de AFA y de Tovilino. Cuando yo empecé los primeros años no podía pagar ni a los empleados. Una vez el Chiqui Tapia me tuvo que ayudar para poder levantar la farmacia, que si no nos cerraban las farmacias. Y para poder pagar el aguinaldo de enero me ayudaba Tovilino a pagar. Así que yo nunca me voy a olvidar".

Una elección que dejó heridas

El proceso electoral dejó al descubierto una interna que, según Pasini, se alimentó de rumores y versiones malintencionadas. "Es triste que esta gente mala quiso envolverlo, le mintió, y saben que lo mintieron", señaló, aunque evitó señalar culpables. "Yo no tengo nada que decir ni creo en nadie. Las urnas hablan".

El dirigente también subrayó los logros de gestión durante su mandato y el crecimiento del gremio. "En estos cuatro años hemos crecido mucho, muchísimo. Hicimos un gimnasio nuevo, dos pisos nuevos, un salón para 80 personas con piso de madera. No debemos nada, no tenemos deuda", afirmó. "¿Y yo tengo que estar distanciado con alguien que me ayudó y que apostó a mí? Por algunos que habrán hablado, no sé qué puedo haber dicho".

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Además, Pasini destacó el respaldo de figuras del fútbol que se acercaron a la sede a felicitarlo, como Botini, Beto Mármol, Chiro Benítez, Luis Cisla y Leandro González, entre otros. "Esto es fútbol y las urnas hablan. Después se pueden decir cosas. Yo nunca ataqué a nadie", insistió.

El reelecto secretario general también se refirió a la relación con Tapia y la posibilidad de recomponer el vínculo: "Si levantan el teléfono, hasta hablaría con ellos. Yo extraño también la amistad de todos nosotros y pasamos momentos muy lindos". Y cerró con una frase que resume su postura: "Dios demora, pero nunca llega tarde. Y Dios va a poner las cosas en su lugar".