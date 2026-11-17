FOTO: Emiliano Viveros, en el regreso a los entrenamientos de Argentinos Juniors.

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) – Argentinos Juniors ha recibido una notificación que lo inhibe de realizar incorporaciones durante los próximos tres mercados de pases en el fútbol argentino. Esta medida responde a una deuda cuyo monto no ha sido especificado.

En medio de un panorama económico complicado, el club busca resolver la situación para evitar un año y medio sin poder reforzar su plantilla. La notificación provino de la FIFA, lo que añade presión sobre la directiva para saldar la deuda.

En el ámbito deportivo, el equipo dirigido por Nicolás Diez se encuentra a pocos días de enfrentar a Independiente en la definición de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, programado para el sábado 21 de noviembre a las 17:00.

La inhibición se suma a otros problemas económicos que atraviesa el club, el cual continúa con la construcción de una nueva tribuna que da a la calle San Blas. Este castigo de FIFA impide al club realizar incorporaciones hasta mediados de 2028, a menos que logre saldar la deuda antes de esa fecha.

Además, los problemas financieros se agravan por el atraso en los salarios del plantel profesional, que acumula entre tres y cuatro meses de sueldos impagos. Recientemente, los jugadores consideraron realizar un paro, pero tras la intervención de Nicolás Diez, se acordó otorgarles un fin de semana libre durante la fecha FIFA.

Ante esta situación, el presidente del club, Cristian Malaspina, tiene programada una charla abierta para el viernes 20 de noviembre a las 19:00 en el estadio Diego Armando Maradona. Los socios podrán asistir con su carnet por la puerta 9, donde se abordarán las preocupaciones sobre la situación financiera y deportiva del club.