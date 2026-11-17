FOTO: Parlamento israelí elige a un nuevo presidente de la Knéset con respaldo de rivales de Netanyahu

JERUSALÉN (AP) — El parlamento israelí eligió el martes a un nuevo presidente, un paso clave para revertir las políticas aprobadas por el gobierno saliente del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El presidente recién elegido es Matan Kahana, aliado de Gadi Eisenkot, líder del partido que actualmente trabaja para formar el próximo gobierno y reemplazar a Netanyahu. El bloque de Eisenkot se ha comprometido a revertir algunas de las políticas más polémicas de Netanyahu tras la elección de Kahana.

Kahana fue aprobado con 66 votos a favor entre los 120 miembros de la Knéset, incluidos los de integrantes de partidos de oposición judíos y árabes. El candidato respaldado por el bloque de Netanyahu, Ofir Katz, obtuvo 52 votos luego de un intenso debate que se prolongó unas siete horas.

En sus primeros comentarios como presidente, Kahana adoptó un tono conciliador. "Es posible estar divididos y sostener posturas opuestas y, aun así, respetar a las instituciones del Estado y, sobre todo, respetar a quienes piensan diferente", puntualizó. "La Knéset de Israel es el hogar de todos los ciudadanos del Estado de Israel, y tengo la intención de ser el presidente de todos".

La votación se llevó a cabo un par de semanas después de las elecciones parlamentarias del 27 de octubre, en las que Netanyahu y sus aliados perdieron la mayoría parlamentaria. Posteriormente, el presidente de Israel le encargó a Eisenkot la tarea de tratar de conformar un nuevo gobierno de coalición.

"El nombramiento de Matan Kahana como presidente de la Knéset es un valioso paso democrático que refleja la mayoría absoluta a favor del cambio", declaró Eisenkot antes de la votación del martes.

Eisenkot tiene hasta cinco semanas más para concretar las alianzas suficientes para formar una coalición. Mientras continúan las negociaciones al margen, su bloque —junto con los partidos liderados por árabes— puede usar su mayoría en la nueva Knéset para impulsar su agenda legislativa. La semana pasada presentaron varios proyectos de ley, incluido el establecimiento de límites de mandato para el cargo de primer ministro, la formación de una comisión gubernamental para investigar los ataques del 7 de octubre de 2023 encabezados por Hamás y revertir leyes que limitan las facultades del poder judicial.

Kahana le da al bloque opositor una importante ventaja legislativa, según Assaf Shapira, del Israel Democracy Institute, un centro de estudios con sede en Jerusalén. "Es importante porque no hay mucho tiempo, porque el presidente de la Knéset puede hacer que el proceso legislativo sea mucho, mucho más rápido o mucho más lento", explicó.

Kahana reemplazó como presidente a Amir Ohana, un aliado de Netanyahu.

Eisenkot y sus aliados enfrentan cierta presión para avanzar con rapidez en sus prioridades legislativas en las próximas semanas. Actualmente miembro del partido Yashar de Eisenkot, Roy Folkman está al frente de la comisión temporal que decide gran parte del trabajo de la Knéset hasta la formación de un nuevo gobierno.

Si Eisenkot no logra conformar un gobierno, el presidente de Israel podría darle a Netanyahu la oportunidad de hacerlo. Eso probablemente le daría al partido Likud el control de la comisión.

Aunque los adversarios de Netanyahu seguirían gozando de una mayoría, "sentirían que su impulso se ha ido", señaló Shapira, y existiría un "verdadero riesgo de que parte de la legislación se retrase".

Los procedimientos de la cámara supondrán un desafío adicional. Un proyecto de ley debe presentarse en el pleno, ser considerado en comisión y votarse varias veces en el pleno antes de ser aprobado por la Knéset. Ese enredado proceso podría dificultar que se concreten iniciativas antes de que se acabe el tiempo.

Shapira indicó que Eisenkot y sus aliados probablemente den prioridad a revertir leyes controvertidas que le dieron al gobierno un papel más importante al momento de nombrar jueces, y restaron poder al fiscal general de Israel, un cargo independiente que muchos consideran fundamental en el sistema de contrapesos del gobierno. "Es muy fácil derogar estas leyes porque no hay que crear ninguna institución nueva", sostuvo.

Crear un organismo para investigar el ataque del 7 de octubre sería más sencillo, añadió Shapira, y tendría mayor legitimidad una vez que se forme un gobierno. Los adversarios de Netanyahu sostienen que él ha bloqueado una investigación independiente sobre las posibles fallas militares o de inteligencia.

Las cicatrices del 7 de octubre quedaron a la vista en la cámara el martes. Varias horas después de iniciado el debate, Talik Gvili, miembro del Likud cuyo hijo fue uno de los policías asesinados por milicianos palestinos el 7 de octubre, interrumpió a Ahmad Tibi, un destacado integrante de la Lista Conjunta Árabe, mientras criticaba a miembros de extrema derecha de la Knéset por comentarios racistas.

"¿Quién mató a mi hijo?", gritó Gvili.

"¿Por qué empiezas a echarme la culpa a mí?", respondió Tibi. "No le hagas esa pregunta a un miembro árabe de la Knéset".

Se produjo un intercambio de gritos, y Tibi, desde el estrado, instó a Gvili a no basarse en insinuaciones.

"El que cometió el asesinato es Hamás. El responsable es tu primer ministro", afirmó.