Por Juan Federico

El sábado 10 de octubre último concretó su última estafa. Al menos, la última que se haya conocido. Una joven de Rosario viajó hasta Río Cuarto para encontrarse con el doctor Facundo en el Hospital San Antonio de Padua, el principal centro de salud público de esa ciudad del sur cordobés.

Primero a través de una publicación en Internet y luego por Whatsapp y llamadas telefónicas, Facundo le había ofrecido una camioneta Toyota SW4 Diamond 2022 a 37 mil dólares. Tras algunos días de negociaciones, al fin había acordado el trato.

En realidad, la transacción se iba a concretar el viernes 9, pero a último momento él le dijo que le habían programado una cirugía para ese día, por lo que pospuso el encuentro final para el sábado.

Cuando Victoria llegó al Hospital San Antonio de Padua se encontró con el doctor Facundo en el hall central. Él, de ambo azul y estetoscopio al cuello, se ocupaba de saludar a los que iban y venían apurados por allí. Le dijo que la camioneta estaba estacionada en el lugar reservado para los médicos. Fueron a verla allí y luego le indicó que se dirigieran a una conocida parrilla de la zona, para poder terminar allí la operación, "más seguros".

Facundo generaba confianza. No sólo por su rol de médico, sino también por la seguridad con la que hablaba. Consciente de que la compradora era de otra provincia, le dijo que él se iba a ocupar de todo el papelerío en Córdoba, para que no tuviera que quedarse varios días en Río Cuarto.

Cuando se encontraron, ya tenía una carpeta lista con todos los formularios completos y sellados.

Fue así que, al terminar la compra, Victoria tomó la camioneta y comenzó a emprender el viaje de vuelta.

Hasta que en el medio de la autopista Córdoba-Rosario la historia comenzó a desmoronarse.

Un supuesto conductor de una app de viajes, que dijo que hacía las veces de chofer del doctor Facundo, llamó al ex de Victoria, que la había acompañado en el viaje a Río Cuarto. Les preguntó si el médico continuaba con ellos.

Cuando le respondieron que hacía rato que la venta se había concretado y que ellos ya estaban de viaje, todo se precipitó.

Fue entonces que el supuesto chofer cambió de tono. “Te estafó. Él no es Facundo, es un estafador serial”. Cortó la llamada y por whatsapp comenzó a mandarle fotos y los antecedentes del tal Facundo. Que no era Facundo y tampoco era médico. Claro, menos era el dueño de la camioneta que acababa de vender.

Facundo en realidad es Alejandro Roberto Martín Alonzo, un hombre que nació en San Luis el 23 de agosto de 1984 y que jamás pasó ni cerca por la Facultad de Medicina. Sólo cursó algunas materias para ser contador, lo que tampoco logró.

A los 42 años, ya tiene el rótulo de haberse convertido en un estafador serial que acumula múltiples condenas en Córdoba y en su provincia natal por hacer siempre lo mismo. Y lo sigue haciendo. Entre 2021 y 2025, recibió cuatro sentencias en su contra. Pero en todos los casos recuperó muy pronto la libertad.

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En 2014 engañó a un matrimonio a la que le vendió un rodado “mellizo”. Recién 11 años después, en el Tribunal Oral Federal 3 de Córdoba fue condenado a tres años de prisión condicional por el delito de documento público falso destinado a habilitar la circulación. No obstante, la pena se unificó en tres años y medio, por una anterior condena impuesta en San Luis. En su provincia natal, ya tenía, además, otras dos sentencias en su contra.

Y en Córdoba, había recibido condenas similares en 2022 y 2024. Un estafador serial que vuelve muy rápido a la calle. De acuerdo a todas estas causas, Alonzo viene estafando desde hace más de 15 años. Siempre bajo el mismo ardid: autos robados a los que les genera toda una documentación apócrifa y ofrece a un precio tentador.

Resulta difícil de entender: recibe autos robados en diferentes jurisdicciones, les cambia las chapas patentes, genera toda una documentación falsa y comete estafas millonarias. Pero en los juicios, recibe penas menores.

Incluso, disfrazarse como médico para infundir confianza era uno de sus métodos más habituales. Hace más de una década, en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba hizo exactamente lo mismo.

Pero esta vez, no sólo que había estafado a la mujer oriunda de Rosario, sino también a sus propios cómplices. Por eso, aquel supuesto chofer terminó por delatarlo.

“No era un chofer de Uber. Era un cómplice que lo estaba esperando y se dio cuenta que a él también lo había engañado. Por eso nos mandó todo”, analizó Victoria con Cadena 3 días después.

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El empuje de esta mujer terminó por ser clave. El mismo día de la transacción, sin saber bien por qué, terminó por sacarle distintas fotos a escondidas al supuesto médico.

Apenas supo, ese sábado a la tarde, que había sido estafada, no especuló. El lunes, regresó a Río Cuarto y fue a una fiscalía provincial, en la que poca atención le prestaron.

Sin embargo, también se contactó con el restaurante en el que habían terminado la transferencia y logró que le pasaran las filmaciones de todo, antes de que se borrara.

Cuando el jueves siguiente habló en Cadena 3, su caso se hizo noticia nacional. Porque Alonzo ya tenía varios casos similares.

En la fiscalía federal de Río Cuarto, a cargo de Rodolfo Cabanillas, pronto tomaron nota de esta situación. A diferencia de la Justicia provincial, advirtieron la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Contactaron a Victoria y le pidieron todos los datos posibles.

"La reacción de esta mujer fue clave. Porque se movió rápido y permitió que no se perdiera prueba importante. Por lo general, los estafadores juegan con el tiempo: ella se iba a ir a Rosario, recién entre martes y miércoles iba a presentar los papeles en el Registro del Automotor (porque ese lunes era feriado) y con suerte, entre viernes o la semana siguiente iba a saltar que los documentos eran falsos. Cuando ella denunciara, primero se iba a abrir una causa en Rosario, se iba a analizar la competencia y recién 10 días después podía llegar el caso a Río Cuarto. A esa altura, entre dos o tres semanas después de la venta, ya no iba a haber registros de las cámaras, por ejemplo", resaltó un investigador.

El fiscal Cabanillas y su equipo de trabajo comenzaron una pesquisa contrarreloj. A los pocos días, llegaron a los primeros eslabones de la banda: seis detenidos, entre los que se encontraba el falso chofer de Uber. El cómplice despechado.

Pero Alonzo no aparecía. Se sabía que se movía entre Río Cuarto y San Luis, aprovechando el cambio de jurisdicción provincial.

La banda se movía en células: unos robaban los vehículos, otros adulteraban los papeles y a Alonzo le reservaban el rol de venta. Un artista del engaño.

Como todavía faltaba su detención, el fiscal ordenó mantener todo en secreto. Hasta lograron determinar que la camioneta "melliza" había sido robada, días antes de su venta fraudulenta, en la ciudad de Córdoba. Los ladrones la habían llevado a más de 200 kilómetros, a Río Cuarto.

En la Justicia Federal de esa ciudad saben que están en una zona complicada en cuanto al tráfico de vehículos robados. La proximidad con San Luis y la interconexión con rutas nacionales hacen de esta ciudad un nudo codiciado por las bandas que se dedican al transporte de automotores sustraídos.

Incluso, en medio de esta investigación, el miércoles 4 de este mes, la fiscalía avanzó en 27 allanamientos en Río Cuarto, Achiras y San Luis en los que detuvo a otros siete acusados de formar parte de una banda paralela a la de Alonzo. Dos bandas desbaratadas en menos de un mes. En esta segunda organización, aparecen cuatro policías involucrados, uno de San Luis y tres de Córdoba (Patricio Correa, Germán Benitez y Diego Divoy -de Investigaciones-).

Si bien este segundo caso tuvo trascendencia mediática, la reserva continuó siendo la premisa principal de los investigadores de la fiscalía. Alonzo se había convertido, a esta altura, en una obsesión. Se logró corroborar que había salido en colectivo hacia Buenos Aires. Pero el buscado tenía casi 40 mil dólares en efectivo encima: suficiente para poder esconderse.

Hasta que las intervenciones telefónicas y otros trabajos investigativos terminaron por guiar su búsqueda hacia la zona de Temperley, en Lomas de Zamora, donde estaba junto a una pareja. Horas de escuchas y de revisar cámaras. Hasta que el miércoles de la semana pasada, cuando los ojos del país estaban concentrados en la multitudinaria misa del Papa León XIV en Luján, a unos 80 kilómetros de allí, y con la colaboración de la Policía Federal, se logró detener a Alonzo. Entre sus pertenencias, llevaba un estetoscopio.

Nada si informó hasta que finalmente este lunes fue trasladado a Río Cuarto. Quedó detenido, junto a sus seis presuntos cómplices.

En la fiscalía ya han acumulado otras denuncias en contra de Alonzo que fueron ingresando en los últimos días, tras la denuncia pública de Victoria. Y lo acusan, entre otros delitos, de integrar una supuesta asociación ilícita. Una figura penal que, esta vez, debería dejarlo más tiempo encerrado.