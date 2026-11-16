¿Siente frío cerca de su puerta cerrada? Pruebe el truco del billete para detectar filtraciones

¿Ha sentido un frío incómodo cerca de su puerta, incluso cuando está cerrada? Esto puede indicar que su puerta no está tan bien sellada como cree. Las filtraciones de aire alrededor del marco o por debajo de la puerta permiten la entrada de aire frío, y a menudo son difíciles de detectar. Afortunadamente, no se necesitan herramientas especiales para comprobarlo; un simple billete de un dólar puede ser la solución.

El truco del billete es un método rápido para verificar si una puerta está sellando correctamente. Para realizar la prueba, cierre la puerta sobre un billete de un dólar colocado en el marco y debajo de la puerta. Luego, intente tirar del billete hacia afuera. Si puede sacarlo sin que se arrastre, está perdiendo energía, según el Departamento de Energía de EE.UU.. De hecho, el Good Housekeeping Institute considera esto como una filtración de aire significativa. Si no tiene un billete a mano, una hoja de papel estándar también puede servir.

Es importante tener en cuenta que la ubicación del billete es crucial para realizar la prueba correctamente. Asegúrese de colocar el billete en diferentes puntos alrededor de la puerta para obtener una evaluación precisa. Si encuentra que su puerta no sella adecuadamente, hay varias soluciones que puede considerar. Desde la instalación de burletes hasta ajustes en el marco de la puerta, hay opciones disponibles para mejorar el sellado y, por ende, la eficiencia energética de su hogar.