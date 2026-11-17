La AFA confirmó las autoridades arbitrales para los octavos de final del Torneo Clausura, con designaciones para los partidos de Newell’s y Rosario Central.

La Lepra visitará a Gimnasia de La Plata el lunes 23 de noviembre, desde las 17, por un lugar en los cuartos de final.

El encuentro tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro principal, acompañado por Miguel Savorani y Hugo Páez como asistentes. Jorge Broggi será el cuarto árbitro, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR y Laura Fortunato será la AVAR.

Por su parte, Rosario Central recibirá a Gimnasia de Mendoza el domingo 22 de noviembre, a las 16.

El encargado de impartir justicia será Leandro Rey Hilfer, quien estará acompañado por Sebastián Raineri y Carlos Viglietti como asistentes. Leonardo Billanueva será el cuarto árbitro, Germán Delfino estará en el VAR y Javier Uziga será el AVAR.