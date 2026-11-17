Newell's y Central ya tienen árbitros para los octavos de final del Clausura
Se conocieron las ternas arbitrales para la instancia a disputarse entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.
17/11/2026 | 18:41Redacción Cadena 3
FOTO: Leandro Rey Hilfer
FOTO: Nicolás Ramírez dirigió el último clásico entre Boca y River.
La AFA confirmó las autoridades arbitrales para los octavos de final del Torneo Clausura, con designaciones para los partidos de Newell’s y Rosario Central.
La Lepra visitará a Gimnasia de La Plata el lunes 23 de noviembre, desde las 17, por un lugar en los cuartos de final.
El encuentro tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro principal, acompañado por Miguel Savorani y Hugo Páez como asistentes. Jorge Broggi será el cuarto árbitro, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR y Laura Fortunato será la AVAR.
Por su parte, Rosario Central recibirá a Gimnasia de Mendoza el domingo 22 de noviembre, a las 16.
El encargado de impartir justicia será Leandro Rey Hilfer, quien estará acompañado por Sebastián Raineri y Carlos Viglietti como asistentes. Leonardo Billanueva será el cuarto árbitro, Germán Delfino estará en el VAR y Javier Uziga será el AVAR.
Lectura rápida
¿Qué confirmó la AFA? La AFA confirmó las autoridades arbitrales para los octavos de final del Torneo Clausura.
¿Quiénes juegan el lunes 23 de noviembre? Newell’s visitará a Gimnasia de La Plata el lunes 23 de noviembre.
¿Quién será el árbitro del partido de Newell’s? Nicolás Ramírez será el árbitro principal del partido de Newell’s.
¿Cuándo juega Rosario Central? Rosario Central jugará el domingo 22 de noviembre contra Gimnasia de Mendoza.
¿Quién arbitrará el partido de Rosario Central? Leandro Rey Hilfer será el árbitro del partido de Rosario Central.