Con la llegada de fin de año, las empresas de diseño suelen seleccionar su "color del año" y IKEA se unió a esta tendencia hace unos años. La marca sueca, reconocida por su enfoque en la decoración accesible, eligió en 2025 el Electric Blue y en 2026 el Rebel Pink. Para 2027, el color destacado es Wild Fig, un tono atrevido que promete impactar en los hogares.

Abbey Stark, líder de dirección de diseño de IKEA, explicó que la elección de Wild Fig responde a dos factores clave que influyen en las decisiones de diseño de las personas en la actualidad: la búsqueda de confort, calidez y conexión con la naturaleza, junto con un creciente deseo de individualidad y autoexpresión. Este color logra un equilibrio perfecto entre ser lo suficientemente audaz como para hacer una declaración, pero versátil para integrarse en cualquier espacio.

Stark describió a Wild Fig como un tono púrpura botánico rico que resulta tanto anclante como inesperado, ofreciendo una manera fresca de incorporar personalidad y profundidad en los espacios cotidianos. "También refleja un cambio más amplio hacia hogares que se sienten más personales, expresivos y llenos de carácter, en lugar de excesivamente pulidos o perfectamente coordinados", añadió.

Integrar Wild Fig en el hogar puede hacerse de diversas maneras, ya sea buscando hacer una declaración audaz o simplemente añadiendo un poco más de color a los alrededores cotidianos. A continuación, algunas sugerencias para incorporar este color en la decoración.

Accesorios decorativos

Una forma sencilla de empezar es con pequeños acentos en Wild Fig. Stark sugirió que para quienes no están listos para comprometerse con una transformación completa de una habitación, este color puede refrescar un espacio a través de toques decorativos más pequeños. Se pueden considerar almohadas, mantas, jarrones, pantallas de lámparas u otros accesorios, como la alfombra MARKBLÅMME y el panel de clavijas SKÅDIS, que añaden un toque de color sin abrumar la habitación.

Realza con muebles

Para un enfoque más audaz, se puede incorporar el color del año de IKEA a través de una pieza de mobiliario destacada. Stark mencionó que ya sea una silla de acento, una mesa auxiliar o un mueble de almacenamiento, el rico tono púrpura aporta profundidad y personalidad, creando un punto focal interesante. Un gran ejemplo es la estantería KALLAX.

Combínalo con neutros cálidos

Los matices botánicos de Wild Fig lo convierten en un compañero natural de maderas cálidas, cremas y neutros terrosos. Stark sugirió que estos tonos más suaves pueden ayudar a equilibrar la riqueza del color para lograr una sensación acogedora y anclada.

Agrega contraste

Por otro lado, no hay que temer a jugar con el contraste. "Si bien Wild Fig combina maravillosamente con paletas más sutiles, también puede sostenerse junto a colores más brillantes y vibrantes", explicó Stark. Sugirió combinarlo con tonos como Electric Blue o Rebel Pink para un contraste inesperado que se sienta divertido y confiado.