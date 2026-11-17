A los 7 minutos del primer tiempo, Nico Paz abrió el marcador con un verdadero golazo para poner a Argentina 1-0 frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.

Tras una gran jugada colectiva, con conducción de Julián Álvarez y un taco de Enzo Fernández, la pelota le quedó de frente al mediocampista en las afueras del área. Paz no dudó y sacó un remate tremendo, inatajable, que se clavó en el arco rival y desató la euforia en las tribunas cordobesas.

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De esta manera, la estrella argentina convirtió por quinta ocasión con la Selección argentina. Su primera anotación llegó en un amistoso contra Mauritania antes del Mundial 2026, mientras que los siguientes los hizo en la última fecha frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Solo unos minutos antes, Enzo Fernández desaprovechó una oportunidad clarísima ya que le había quedado la pelota en una posición prácticamente idéntica que a Paz, pero su remate pasó muy cerca del arco rival.