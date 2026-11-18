FOTO: Estado del tiempo en Santa Fe para el 18 de noviembre

Este miércoles 18 de noviembre, el clima en Santa Fe se caracteriza por un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable para los habitantes de la región. La temperatura actual se sitúa en 25°, con una sensación térmica que apenas supera este valor, alcanzando los 26°. La humedad es del 62%, lo que puede generar una leve sensación de bochorno en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las condiciones del viento, se registra una velocidad de 7 m/s proveniente del suroeste, lo que contribuye a la sensación de frescura en las primeras horas de la tarde. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, lo que permite disfrutar de un paisaje claro y despejado. La presión atmosférica se mantiene en 1009 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 20° y la máxima alcance los 27°, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el clima en Santa Fe cambiará en los próximos días. Para mañana, jueves 19 de noviembre, se prevé un aumento en la temperatura, con mínimas de 19° y máximas que podrían llegar a 32°. El cielo estará cubierto por nubes, lo que podría indicar un cambio en las condiciones meteorológicas.

El viernes 20 de noviembre, se espera que la temperatura mínima descienda a 17° y la máxima a 31°, con probabilidad de lluvias ligeras. Esta tendencia de temperaturas cálidas y posibles precipitaciones se mantendrá durante el fin de semana, con mínimas que rondarán los 17° y máximas que podrían alcanzar los 33°.