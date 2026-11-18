Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en este momento.

Ahora

En la actualidad, Salta presenta un estado de cielo con nubes dispersas. La temperatura actual es de 29°, con una sensación térmica de 30°. La humedad se encuentra en un 49%, lo que genera un ambiente relativamente cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1005 hPa.

El clima hoy miércoles 18 de noviembre

Para este miércoles 18 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 29°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo parcialmente nublado, con vientos suaves que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Salta es el siguiente: el jueves 19 de noviembre se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 20 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 35°, con lluvias moderadas esperadas. Para el sábado 21 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras nuevamente. El domingo 22 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 32°, con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 23 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas en el horizonte.