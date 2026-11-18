Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con nubes dispersas, con una temperatura de 23°. La sensación térmica es de 24°. La humedad se encuentra en un 44%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1013 hPa.

El clima hoy miércoles 18 de noviembre

Para hoy, Mendoza presenta una temperatura mínima de 14° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantiene en un 44%, lo que puede generar una sensación térmica similar a la temperatura real. No se prevén lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se anticipan cambios en las condiciones climáticas. Para el jueves 19 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 20 de noviembre, la temperatura mínima será de 17° y la máxima de 23°, con nubes rotas. El sábado 21 de noviembre, se prevé un clima más cálido, con mínima de 18° y máxima de 31°, bajo un cielo mayormente nublado. Finalmente, el domingo 22 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 25°, con nubes dispersas.