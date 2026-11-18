FOTO: La morosidad en las billeteras virtuales llegó al 34,6%.

La morosidad de los créditos otorgados por billeteras virtuales y otros proveedores no financieros alcanzó el 34,6% en septiembre de 2026, superando el máximo registrado durante la pandemia de coronavirus. En paralelo, más de seis millones de argentinos acumulan deudas impagas, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El relevamiento, elaborado a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu), reveló que 6.076.257 personas se encontraban en situación de mora, sobre un universo de 21,4 millones de deudores.

El deterioro fue especialmente pronunciado entre los proveedores no bancarios de crédito, que incluyen billeteras virtuales y empresas fintech. En ese segmento, la proporción de financiamiento irregular pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 34,6% en septiembre de este año.

De esta manera, el indicador superó el récord anterior del 27,1%, registrado en mayo de 2020, durante la pandemia de Covid-19.

En el sistema bancario tradicional, la morosidad de las familias alcanzó el 12,2%, frente al 2,5% de octubre de 2024. Si bien el índice mostró una leve reducción durante dos meses consecutivos, el informe advirtió que todavía no existen elementos suficientes para confirmar una recuperación sostenida.

Al considerar conjuntamente los créditos bancarios y los otorgados por proveedores no financieros, la irregularidad de la cartera de las familias se ubicó en el 15,4%.

El incremento de los incumplimientos estuvo impulsado principalmente por los préstamos destinados al consumo.

Según los últimos datos disponibles del Banco Central, correspondientes a agosto, los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentraban el 63% del endeudamiento total de las familias, con un saldo conjunto de $45,46 billones.

Sin embargo, ambas modalidades representaban el 71,8% de la cartera irregular de los hogares.

La morosidad de los préstamos personales llegó al 17% en agosto, cuando en octubre de 2024 era del 3,3%. En las tarjetas de crédito, el indicador aumentó del 1,6% al 12,2% durante el mismo período.

El informe también identificó una contracción del financiamiento al consumo. Durante los primeros diez meses de 2026, estos créditos retrocedieron un 9,4% en términos reales, con caídas del 6,9% en préstamos personales y del 11,6% en operaciones con tarjetas.

La cantidad de personas en situación de mora aumentó en 113.365 durante septiembre y alcanzó los 6.076.257 deudores.

Del total, 2,93 millones registraban incumplimientos exclusivamente con proveedores no financieros, lo que representa el 48,2% de los morosos. Otros 1,70 millones mantenían deudas irregulares únicamente con bancos, mientras que 1,45 millones acumulaban atrasos en ambos segmentos.

La comparación con febrero de 2024 muestra un incremento de 2,76 millones de personas con deudas impagas, equivalente a una suba del 83,3%. En ese mismo período, la cantidad total de deudores creció un 10,5%.

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento corresponde a la gravedad de los incumplimientos: 4,13 millones de personas estaban clasificadas en situación 5, considerada irrecuperable, lo que equivale al 68% de los morosos.

Esta categoría comprende, según la metodología utilizada en el informe, compromisos con atrasos superiores a un año.

El estudio también mostró diferencias significativas entre las provincias.

La Rioja encabezó el listado de irregularidad crediticia, con el 23,8%, seguida por Santa Cruz y Catamarca, ambas con registros superiores al 21%. San Luis alcanzó el 21,5% y San Juan, el 20,6%.

En contraste, Córdoba registró una tasa de morosidad del 12,8%, casi tres puntos porcentuales por debajo del promedio nacional del 15,4%.

De esta manera, la provincia se ubicó entre las jurisdicciones con menores niveles de incumplimiento, detrás de La Pampa, con el 8,5%, y la Ciudad de Buenos Aires, con el 9,6%.

También presentaron indicadores inferiores al promedio nacional Neuquén, con el 13%, y Santa Fe, con el 13,1%.

La distribución por edades evidenció que el problema afecta principalmente a la población económicamente activa.

Las personas de entre 25 y 54 años representaban el 70,8% del total de deudores morosos.

Dentro de ese universo, el grupo de 25 a 34 años concentraba 1,69 millones de personas con deudas impagas, seguido por el segmento de 35 a 44 años, con 1,53 millones, y el de 45 a 54 años, con poco más de un millón.

Los resultados reflejan un deterioro de la capacidad de pago de los hogares, especialmente en las modalidades de financiamiento utilizadas para sostener el consumo cotidiano.