Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 23° y una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 78%, lo que genera una atmósfera bastante cargada. La visibilidad es de 8000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el sur, lo que contribuye a una leve brisa en la región. La presión atmosférica es de 1008 hPa.

El clima hoy miércoles 18 de noviembre

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 17° y la máxima alcance los 25°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente nublado. No se prevén lluvias significativas durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima templado y agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán presentan un panorama variado. Para el jueves 19 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 30°, con cielo nublado. El viernes 20 de noviembre, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 36°, con lluvias moderadas. El sábado 21 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 26°, con lluvias moderadas nuevamente. El domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 21° y una máxima de 26°, con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 23 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 28°, con lluvias ligeras.