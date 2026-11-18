Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 18 de noviembre.
El sorteo número 5523 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el miércoles 18 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 5382, correspondiente a "A primera (La Pelea)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5523 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 5382, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Pelea).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5382
2° 7550
3° 0765
4° 7594
5° 5191
6° 3176
7° 2507
8° 2637
9° 5594
10° 1238
11° 3930
12° 5325
13° 9273
14° 8789
15° 4643
16° 2209
17° 3334
18° 9750
19° 5483
20° 5258
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5523 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 18 de noviembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5382.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Pelea)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 5382, 2° 7550, 3° 0765, 4° 7594, 5° 5191.