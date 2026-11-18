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El sorteo número 5523 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 5382, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Pelea).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5382

2° 7550

3° 0765

4° 7594

5° 5191

6° 3176

7° 2507

8° 2637

9° 5594

10° 1238

11° 3930

12° 5325

13° 9273

14° 8789

15° 4643

16° 2209

17° 3334

18° 9750

19° 5483

20° 5258