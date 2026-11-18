La obra de ampliación de la explanada del Parque España de Rosario superó el 80% de avance y entró en su etapa de terminaciones. Los trabajos comenzaron en mayo de 2025 y desde el Gobierno provincial estiman que estarán finalizados durante los primeros meses de 2027, siempre que las condiciones climáticas acompañen.

"Tenemos al día de hoy un avance superior al 80%", confirmó José Carlos Rabasedas, arquitecto y subdirector provincial de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe. El funcionario explicó en Juntos por Cadena 3 Rosario que la intervención forma parte de un proyecto municipal que ejecuta la Provincia y que busca renovar un sector emblemático de la costa rosarina.

FOTO: Obras en la explanada de Parque España

Una nueva rampa para conectar los espacios

Actualmente, las tareas se concentran en las terminaciones de la explanada del muelle y en la construcción de una rampa helicoidal que permitirá conectar el nuevo paseo con la parte superior del Parque España. Rabasedas destacó que se trata de uno de los componentes más atractivos de la intervención y consideró que el espacio se convertirá en un nuevo ícono de la ciudad.

Sobre los plazos, el arquitecto señaló que el objetivo es completar los trabajos durante los primeros meses del próximo año. Sin embargo, advirtió que el fenómeno de El Niño y las condiciones meteorológicas pueden generar demoras. "Por trabajar sobre el agua y al exterior, la influencia de las tormentas y las lluvias por ahí nos pueden demorar alguna tarea", explicó.

Cómo se evitarán nuevos derrumbes en el muelle

Rabasedas también se refirió a las tareas de protección contra la erosión. Recordó que el tramo de aproximadamente 20 metros que colapsó frente al colegio todavía conservaba antiguas estructuras portuarias de madera. La combinación de las bajantes del río y la erosión provocó el derrumbe. La intervención actual reconstruyó ese extremo y extendió la nueva explanada otros 120 metros hacia el sector del Club Mitre.

FOTO: Obras en la explanada de Parque España

Para garantizar la estabilidad de la estructura, antes de comenzar se realizaron estudios de suelo y de erosión, con participación del Instituto Nacional del Agua. A partir de esos relevamientos se definieron las medidas de protección del lecho del río y de la barranca. También se construyeron 50 pilotes de un metro de diámetro, con profundidades de entre 20 y 40 metros, para sostener las vigas y los cabezales del nuevo muelle.

Además, se colocó una manta geotextil sobre el lecho del río y se realizó un enrocado para estabilizar el terreno. Sobre el borde de la barranca se incorporaron contenciones de piedra, refulado de arena y colchonetas de piedra. "Todas esas tareas ya fueron realizadas", aseguró Rabasedas, quien destacó que los trabajos de mayor complejidad sobre el río se completaron antes de la última crecida.

Entrevista de Alberto Lotuf.