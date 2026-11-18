Por Juan Federico

Este miércoles, desde temprano, se están ejecutando múltiples allanamientos judiciales en torno al ente municipal Córdoba Obras y Servicios (Coys), que es el encargado de la higiene urbana, el mantenimiento del espacio público, la obra pública y la economía circular en la ciudad de Córdoba.

Si bien existe hermetismo en torno al objetivo de los procedimientos, a través de diferentes fuentes, Cadena 3 logró establecer que se trata de una investigación iniciada a raíz de múltiples denuncias penales presentadas por el actual titular del Coys, Santiago Pinsiroli.

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Si bien en un primer momento estas denuncias estuvieron radicadas en la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier, un fiscal conocido en Tribunales 2 por no tener contemplaciones en causas que involucran a sectores de poder, finalmente el fiscal General adjunto Héctor “Chirola” David ordenó que todo el expediente quedara concentrado en el Fuero Anticorrupción.

Allí, hay solo dos fiscales, Franco Mondino y Matías Bornancini, que suelen recibir críticas por no ir a fondo, supuestamente, en sus investigaciones.

Fue este último fiscal que quedó designado para hacerse cargo de las denuncias penales sobre presuntos desmanejos en torno al Coys. Pinsiroli apuntó, en sus denuncias, en presuntos desmanejos en torno a las cooperativas que prestan servicios de limpieza urbana (los “chalecos azules”) y, sobre todo, contra la cúpula del poderoso gremio de la basura, Surrbac, que tiene un rol más que empoderado al interior del ente municipal.

El Coys depende, dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad de Córdoba, de la Secretaría de Ambiente y Economía Circular, a cargo del abogado Gabriel Martín.

Pinsiroli asumió como director en mayo de 2025, cuando reemplazó a Verónica Bruera, quien estaba al frente del Coys desde finales de 2023. Antes, desde 2019, la titular había sido Victoria Flores, actual Secretaria General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía de la Provincia de Córdoba.

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A poco de asumir, Pinsiroli comenzó a descubrir diferentes anomalidades que terminó por llevar a la Justicia.

En concreto, presentó denuncias sobre el presunto desmanejo financiero de las cooperativas de limpieza, por una sobrefacturación de las horas extras que afiliados al Surrbac se autogestionaban al interior del Coys, por la utilización indebida de los recursos del ente y, también, por amenazas que recibió luego de generar estas presentaciones judiciales.

De acuerdo a las fuentes consultadas por Cadena 3, a poco de asumir, Pinsiroli encargó un minucioso relevamiento interno que reveló un sistemático esquema de irregularidades administrativas y presuntos delitos penales en la distribución y cobro de asignaciones estatales a través de la Tarjeta Activa (creada por la Municipalidad de Córdoba en 2021) y el pago de becas a cooperativas de trabajo.

El informe de auditoría, que terminó en la denuncia penal, detalla que, entre marzo y abril de este año, se ordenó verificar la identidad de los beneficiarios y transparentar los padrones de los trabajadores. Los resultados terminaron por dejar al descubierto un presunto entramado de retención indebida de fondos, fraude en las prestaciones laborales y maniobras financieras irregulares que afectan a la mayoría de los encuestados.

Durante la fase inicial del relevamiento, el equipo administrativo inspeccionó 12 cooperativas de un total de 25. Sobre una nómina oficial de 1.027 socios convocados, solo se presentaron 800 a las entrevistas de validación presencial. El resultado arrojó que apenas 323 beneficiarios (alrededor del 30 por ciento) registraban una situación plenamente regular, mientras que cerca del 70 por ciento (704 personas entre ausentes e irregulares) presentó serias anomalías en la percepción del haber o la acreditación de su identidad.

En ese sentido, en la denuncia que tiene en su poder el fiscal Bornancini, se indica que algunos dirigentes de las cooperativas mantenían en su poder las tarjetas bancarias de los trabajadores.

En casos como el de la cooperativa Recuwork, su presidente devolvió, cuando comenzó el relevamiento, plásticos de socios ausentes alegando que "habían dejado de trabajar", a pesar de registrarse importantes movimientos y saldos acumulados de hasta 320.000 pesos.

En ese sentido, en el relevamiento se incorporaron testimonios de los propios beneficiarios, que declararon haber recibido sus tarjetas de plástico recién al ser convocados por la auditoría. El análisis de los números de cuenta bancaria reveló acreditaciones continuas desde mediados de 2025 que nunca llegaron a manos de los titulares o que registraron consumos y compras electrónicas no realizadas por ellos.

También se detectó que cientos de socios cobraban sumas mensuales sin realizar tarea alguna. En cooperativa La Esperanza, sobre 455 asociados, al menos 150 cobraban sin contraprestación efectiva y 50 no tenían la tarjeta en su poder, siempre según la denuncia. En otras entidades se excusaron inasistencias bajo supuestas modalidades de "home office" acordadas fuera del sistema.

Otro punto destacado de la denuncia, de acuerdo a fuentes judiciales, apunta a que numerosos socios de las cooperativas aseguraron que se les abonaba en efectivo o por vías informales un monto considerablemente inferior al convenio estipulado (por ejemplo, percibiendo 50.000 o 150.000 pesos cuando les correspondían montos superiores), quedándose la administración de la cooperativa con la diferencia o desviando los saldos.

Todo esto debe ser corroborado ahora por el fiscal Bornancini.

En la segunda etapa del relevamiento, el diagnóstico ratificó el mismo patrón sistemático en entidades como 26 de Abril, Solidar, Los Carreros, La Igualdad y Ave Fénix, donde se constataron cuentas duplicadas o erróneas, familiares de directivos con becas privilegiadas y padrones abultados para justificar transferencias públicas, siempre según la denuncia penal.

Ante esto, a la par de la presentación judicial, desde el Coys se insistió con la necesidad de reestructurar de manera completa del sistema de cobro para garantizar transparencia.

Pero no esta no es la única denuncia presentada por Pinsiroli. También apuntó contra el desmanejo de las horas extras al interior del ente municipal. En ese sentido, la denuncia penal apunta contra referentes del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) por la presunta asignación irregular de horas extras (de hasta 180 mensuales) a un grupo de alrededor de 70 empleados del Coys, con salarios de bolsillo que superaban los 11 millones de pesos. Para que se entienda de qué se trata la denuncia: en la presentación se indica que los propios empleados se “autoliquidan” estas horas extras.

Es por ello que la disputa por las horas extras pasó a ser un tema central en torno al control (o descontrol) del ente.

De acuerdo a los informantes que contactó Cadena 3, desde hace años el Coys tiene un llamativo sistema de relojes marcadores “móviles”. Con la excusa de que los empleados debían marcar la presencialidad aún en eventos extraordinarios, como la limpieza posterior en el Estadio Kempes tras un partido de concurrencia masiva, se incorporaron estos relojes que hoy, en la práctica, generan sospechas oficiales. En concreto, se investiga si un nutrido grupo de empleados del Coys, que en realidad serían “ñoquis”, marcan en sus propios domicilios gracias a que estos relojes móviles.

Dentro de la planta de empleados del Coys, hoy conformada por un plantel de unos 1.500 empleados, figuran varios de los máximos referentes de las principales barras de los clubes de Córdoba.

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Por ejemplo, Pedro Germán “el Gitano” Minuet y Lucas Pavón (fue condenado a prisión condicional el año pasado por graves episodios de violencia ocurridos entre 2021 y 2022 en torno a las peleas por el control de la barra), quienes formaron parte de la cúpula de “Los Piratas” del club Belgrano y hoy están enfrentados, figuran como empleados del Coys. En la nómina aparecen otros familiares de Pavón y de un exjefe de la barra celeste, Roberto “Loco Tito” Ponce.

También figura como empleado del Coys el hoy jefe de “La Fiel”, la poderosa barra del club Talleres, Fernando “Paisa” Larrahona. Otro miembro del Coys es uno de sus manos derechas, Diego Argüello.

Otros referentes de La Fiel, que luego cayeron en desgracia interna por distintos motivos, como Darío Cáceres y Walter “Toro” Aguilera, también formaron parte del Coys, ellos o sus familiares. Aguilera, en su momento, fue sindicado como una suerte de guardaespaldas del líder del Surrbac, Mauricio Saillén.

En diferentes investigaciones, se detectó que detrás de las internas que suelen sacudir a las principales barras de los clubes de Córdoba aparece la sombra del poderoso sindicato de la basura de Córdoba.

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Los líderes históricos del Surrbac, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, hace años que vienen evitando en la Justicia Federal de Córdoba que finalmente comience el juicio que tienen que afrontar junto a cinco de sus hijos y otras 12 personas por lavado de dinero, asociación ilícita, defraudación y usura.

Ante las demoras, la semana pasada el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba fijó para el 15 de marzo del año que viene el inicio del debate.

El viernes último, Pinsiroli presentó una nueva denuncia. En este caso, por amenazas y extorsión. A través de una carta abierta dirigida a los vecinos de Córdoba, el funcionario relató que el episodio ocurrió el jueves pasado, durante un encuentro del que participaron integrantes de su equipo y dos dirigentes sindicales.

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Según su versión, los representantes del gremio exigieron la liquidación inmediata de un paquete de horas extraordinarias que, afirmó, no contaba con respaldo normativo. Ante su negativa a firmar la autorización, sostuvo que recibió amenazas de paralizar los servicios y dejar a la ciudad sin recolección de residuos.

“Hay que llamar a las cosas por su nombre: esto fue una extorsión lisa y llana”, expresó Pinsiroli en esa carta abierta.