Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 23°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 23°. La humedad se encuentra en un 67%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 8 m/s desde el oeste, contribuyendo a un ambiente agradable.

El clima hoy miércoles 18 de noviembre

Para este miércoles 18 de noviembre, se espera que la temperatura mínima sea de 18° y la máxima alcance los 26°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento de 8 m/s y una humedad del 67%. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario mostrará variaciones. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 29°, con cielo nublado. El viernes 20 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias moderadas. Para el sábado 21 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 33°, con lluvias ligeras. El domingo 22 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 29°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 34°, con lluvias ligeras.