En la jornada de hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026, el mercado de cambios en Argentina presenta diversas cotizaciones del dólar que continúan reflejando la situación económica del país. La cotización del dólar oficial se encuentra en $1.575 para la venta y $1.525 para la compra, valores que han sido actualizados ayer por el Banco Central. Este es el tipo de cambio que los ciudadanos utilizan para acceder a dólares en entidades financieras y representan un punto de referencia importante para diferentes transacciones económicas.

Por otro lado, el dólar blue se comercializa a $1.605 para la venta y $1.585 para la compra. Este se ha convertido en un indicador vital para muchas personas que buscan adquirir divisas en un entorno de controles cambiarios estrictos. La diferencia entre el dólar blue y el oficial resalta la desconfianza en el tipo de cambio regulado por el gobierno.

En cuanto a otras modalidades de cambio, la cotización del dólar CCL (Contado con Liquidación) está en $1.697,2 para la venta y $1.694,2 para la compra. Este tipo de cambio se utiliza principalmente por inversores que buscan mover capitales desde el país. Además, el dólar bolsa está en $1.603,3 de venta y $1.591,5 de compra, ofreciendo otra opción para quienes operan en el mercado de valores argentino.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto presenta valores que oscilan entre $1.694,83 en venta y $1.687,92 en compra, lo que puede ser atractivo para los inversores digitales en busca de alternativas. Asimismo, el dólar tarjeta muestra un costo de $2.047,5 para la venta y $1.982,5 para la compra, generando un sobrecosto considerable para quienes adquieran dólares a través de compras en el exterior.

Es importante tener en cuenta que las fluctuaciones en las cotizaciones del dólar son influenciadas por una serie de factores internos y externos, incluyendo la inflación, la oferta y demanda de divisas, y acontecimientos en los mercados internacionales. La inestabilidad política y económica también juega un rol crucial en la devaluación o apreciación del peso argentino frente al dólar.

La situación del dólar es un reflejo no solo de la política económica del gobierno, sino también del comportamiento de los ciudadanos, que buscan proteger sus ahorros de la inflación. Con un panorama tan cambiante, es fundamental estar al tanto de las cotizaciones y entender cómo afectan la economía diaria de cada argentino.