FOTO: El Tren Solidario parte hacia Chaco y Corrientes para ayudar a damnificados por inundaciones

Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) – El 64° Tren Solidario tiene programado su viaje hacia las provincias de Chaco y Corrientes, donde se busca asistir a los vecinos perjudicados por las inundaciones generadas por el fenómeno climático de El Niño que afecta a gran parte del Litoral argentino.

Este nuevo viaje está previsto para el viernes 20 de noviembre, y dada la emergencia actual, los organizadores han comunicado que "solo se transportarán las donaciones que se recojan para ayudar a nuestros hermanos de las provincias de Chaco y Corrientes".

Las donaciones se están recibiendo desde el viernes 13 de noviembre, y el plazo se extenderá hasta el mismo día de la partida, de 09:00 a 13:00 horas, en la estación Retiro del ferrocarril Belgrano Norte, específicamente en el andén 6.

Se solicita la colaboración con alimentos no perecederos, agua mineral, elementos de desinfección y limpieza, ropa y calzado en buen estado, ropa de cama, colchones, camas y muebles en condiciones de uso.

El tren partirá al mediodía del viernes y se espera que llegue el domingo 22 de noviembre por la noche a las áreas afectadas. Se estima que el viaje completo durará alrededor de 43 horas, ya que se realizarán paradas en diversas estaciones del Litoral para dejar lo recaudado.

Este año se conmemoran 25 años desde que se realizó el primer Tren Solidario, que tuvo como destino la localidad de San Antonio de Areco, donde se recaudaron 140 kilos de donaciones con la ayuda de 32 personas. En la actualidad, la iniciativa ha crecido significativamente, permitiendo asistir a múltiples puntos del país.