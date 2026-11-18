Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de la semana epidemiológica 44, la situación del dengue en Argentina muestra una tendencia que sugiere la interrupción de la transmisión viral autóctona. En este contexto, se notificaron dos nuevos casos de dengue, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El informe de la Agencia Noticias Argentinas indica que, desde el inicio de la temporada, se han confirmado un total de ocho casos, todos ellos importados. De estos, tres casos corresponden a la Provincia de Buenos Aires (PBA) con antecedentes de viaje a Brasil y Ecuador, tres a CABA con antecedentes de viaje a Perú y Brasil, uno a Santa Fe, también con antecedentes de viaje a Perú, y uno a Santa Cruz con antecedentes de viaje a Costa Rica.

Asimismo, se reportaron 1.453 casos sospechosos de dengue, de los cuales 746 fueron descartados, mientras que 685 aún están en estudio. Un total de 14 casos han sido clasificados como probables, según se detalla en el mencionado boletín.

En lo que respecta a los casos de fiebre chikungunya, durante la última semana no se registraron nuevos casos. Hasta el momento, solo se ha confirmado un caso en el departamento de Orán, provincia de Salta, con antecedentes de viaje a Bolivia.

A pesar de que el riesgo actual se considera bajo, el brote que afectó principalmente al Noroeste de Argentina (NOA) requiere mantener una vigilancia activa y continuar con la búsqueda de chikungunya entre los casos de síndrome febril agudo inespecífico. Es fundamental prestar atención a la detección temprana de posibles nuevos focos de transmisión.