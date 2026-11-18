La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 18 de noviembre.
El sorteo número 41412 de La Previa se realizó el miércoles 18 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 4592, correspondiente a "A primera (El Medico)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41412 del juego LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 4592, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Medico).
1° 4592
2° 6233
3° 8293
4° 9535
5° 0869
6° 0327
7° 1768
8° 6689
9° 2734
10° 3409
11° 2065
12° 3416
13° 7200
14° 8586
15° 2801
16° 7222
17° 3052
18° 3807
19° 5328
20° 8045
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41412 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 18 de noviembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4592.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Medico)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.