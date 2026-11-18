El sorteo número 41412 del juego LA PREVIA se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 4592, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Medico).

1° 4592

2° 6233

3° 8293

4° 9535

5° 0869

6° 0327

7° 1768

8° 6689

9° 2734

10° 3409

11° 2065

12° 3416

13° 7200

14° 8586

15° 2801

16° 7222

17° 3052

18° 3807

19° 5328

20° 8045

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 41412 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El miércoles 18 de noviembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?

El número a la cabeza fue 4592.

¿Qué significa el número a la cabeza?

Se interpreta como "A primera (El Medico)".

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.