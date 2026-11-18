Un cuerpo totalmente calcinado fue encontrado en el asiento trasero de una camioneta Toyota Hilux SW4 en la ciudad cordobesa de La Cumbre. El trágico descubrimiento activó un importante operativo de seguridad e investigativo en la zona.

El hecho se conoció alrededor de las 4 de la mañana de este miércoles, cuando se emitió un alerta a los bomberos advirtiendo sobre el incendio de un vehículo en el sector del ingreso norte.

Al arribar al lugar para combatir las llamas, personal de bomberos, efectivos policiales, la guardia local, defensa civil y Policía Caminera se percataron de la presencia del cadáver en el habitáculo posterior del rodado.

Hasta el momento, no se ha podido determinar si los restos pertenecen a un hombre o a una mujer, debido al grado de destrucción provocado por el fuego.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Cosquín, que intenta esclarecer las circunstancias del hecho y dar con la identidad de la víctima.

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