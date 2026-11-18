El gobierno rechazó este martes la presencia de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, en las Islas Malvinas en medio del arbitraje entre la Argentina y el Reino Unido en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar por la explotación ilegal de los recursos petrolíferos en el archipiélago.

A través de un comunicado publicado por la Cancillería, el Ejecutivo sostuvo que las actividades oficiales de la princesa británica “se llevan a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica” en las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

"El gobierno argentino rechaza el despliegue de actividades de la princesa Ana", a las que calificó de "provocación", en un posteo en la red social X. Asimismo, subrayó que "es hora que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en Malvinas, que es parte de la Argentina".

La princesa Ana inició recientemente una visita oficial de once días a las Islas Malvinas junto a su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence, que se extenderá hasta el viernes próximo.

El arribo de la integrante de la corona británica se concretó poco antes del comienzo de las audiencias en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, donde la Argentina y el Reino Unido expondrán sus posiciones por la demanda vinculada a la explotación petrolera en el proyecto Sea Lion.

Por su parte, la comunidad isleña interpreta la presencia de la hermana del monarca como un gesto de respaldo de la corona británica a los planes de desarrollo energético en el archipiélago. De hecho, la Asamblea Legislativa local había anunciado la creación de un fondo soberano de inversión cercano a los 300 millones de libras, proyectado a partir de los eventuales ingresos y regalías del yacimiento offshore Sea Lion para financiar obras de infraestructura, conectividad y energía.

Pedido del Senado bonaerense

El senador bonaerense Sergio Berni presentó un proyecto para declarar 'persona no grata', en el ámbito de la Provincia, a la princesa Ana de Inglaterra, en rechazo a su visita oficial a las Islas Malvinas, a la que calificó como una "provocación".

En ese sentido, remarcó que la presencia de un miembro de la realeza británica en las islas "no puede interpretarse como una simple visita protocolar. Es un gesto político que respalda la ocupación ilegal y desconoce los legítimos derechos soberanos de la Argentina sobre Malvinas.”

"No podemos permanecer indiferentes frente a una provocación que pretende naturalizar la ocupación de nuestro territorio y la explotación ilegal de nuestros recursos naturales. La defensa de Malvinas exige una posición firme frente a cualquier intento de desconocer nuestra soberanía”, afirmó Berni en la red social X.

Además, sostuvo que "la recuperación de las Malvinas constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Defender nuestra soberanía es también honrar la memoria de nuestros veteranos y de quienes dieron su vida por la Patria”.