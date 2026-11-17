Por Claudio Giglioni

En Rosario, Frank Kudelka y Jorge Almirón llegan a la instancia de los play-offs del Torneo Clausura con una diferencia marcada: los dos recuperaron crédito, pero no necesariamente por las mismas razones.

Kudelka cuenta hoy con un respaldo que, me animaría a decir, supera el 85% y hasta se acerca al 90% de los hinchas de Newell's. Después de aquella derrota contundente frente a Lanús, cuando el propio entrenador puso en duda su continuidad, consiguió clasificar a los playoffs y reconstruir su relación con la gente.

Pero cuidado con las comparaciones. Muchas veces, cuando uno pregunta qué tal es un programa nuevo de radio, después de unos meses recibe siempre la misma respuesta: «Es mejor que el que estaba antes». Y sí, ya sabemos que es mejor que lo que estaba antes. La pregunta es si el programa es bueno.

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Con Kudelka pasa algo parecido. Por supuesto que este Newell's es mucho más que el de Orsi - Gómez. Pero eso no responde si es un buen equipo. Newell's consiguió ser sólido, competitivo, difícil de vencer. Aprendió a defenderse, pero nunca terminó de progresar en ataque. Es un equipo que disputa los partidos, aunque todavía no logra imponer una idea cuando tiene la pelota. Avanzó rápido en defensa, pero se estancó de mitad de cancha hacia adelante.

Del otro lado está Almirón, que hace seis meses era probablemente el técnico más resistido del último lustro en Rosario. Tuvo que salir el presidente de Central a respaldarlo públicamente, en aquella famosa conferencia en la que hasta su propia madre parecía pedir que lo echara.

Hoy la consideración es otra. Todavía no nació un almironismo, pero el entrenador consiguió algo importante: que su equipo juegue mejor. Y no solamente por haberle ganado la final a Estudiantes, que no es un detalle menor. Central corrigió varios de los defectos que le cuestionaba su gente. Ya no se limita a ponerse en ventaja, meter defensores y regalar la pelota y el protagonismo. Creció como equipo, ganó solidez, se volvió más incisivo y mejoró el rendimiento de sus futbolistas. Con Copetti todavía tiene una cuenta pendiente, pero Almirón no es David Copperfield.

Central llegó a ser protagonista de la temporada hasta prácticamente el final y se instala en los playoffs como uno de los candidatos naturales. Más allá de algún exceso en los festejos que pudo haber condicionado su actuación frente a Banfield, hoy transmite otra imagen futbolística.

Ahí está la diferencia que me interesa señalar. Almirón recuperó consideración porque su equipo mejoró. Kudelka recuperó respaldo, pero Newell's no consiguió dar ese salto. Y no son exactamente la misma cosa.

Es cierto que el crédito de Almirón también tendrá que ponerse a prueba cuando Central deje de ganar. Una cosa es el reconocimiento que llega con los resultados y otra es una adhesión que resista los malos momentos. Pero hoy hay una evolución que se puede ver dentro de la cancha.

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En Newell's, en cambio, creo que hay que esperar. También me paro cerca de la posición del presidente Boero, teniendo en cuenta las declaraciones de Carlos Altieri, un dirigente que conoce de fútbol y que tuvo un papel importante en la llegada de Marcelo Bielsa al club. Si esas declaraciones no fueron desmentidas por el presidente, entiendo que hay elementos para considerar que esa mirada también tiene su respaldo.

Quiero seguir viendo a Kudelka. Ojalá tengamos que hacerle una nota como campeón. Pero no confundamos una cosa con la otra: que Newell's sea mejor que el de antes no significa que sea un buen equipo. Hoy es un equipo firme atrás, competitivo, pero que no sabe muy bien a qué juega cuando tiene que atacar.

Los playoffs pueden ser determinantes. Kudelka tiene la posibilidad de darle un título a Newell's y Almirón buscará consolidar la evolución de Central. Pero, antes de que empiece la etapa decisiva, hay una diferencia que los resultados no deberían ocultar: mientras uno consiguió que su equipo creciera, el otro todavía tiene pendiente esa tarea.

Y en el fútbol, mejorar no es solamente ganar. También es saber jugar cada vez mejor.