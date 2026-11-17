Buenos Aires, 17 noviembre (NA) - La Selección argentina cerró el año con una contundente victoria ante Costa Rica por 7 a 0, en lo que fue el último amistoso del combinado nacional, que seguirá bajo la dirección de Lionel Scaloni, tras la renovación de su contrato, que se extenderá hasta el Mundial de 2030.

Los próximos encuentros del equipo 'Albiceleste' están programados para marzo de 2027, con fecha y rival aún por confirmar. Esta ventana FIFA se llevará a cabo entre el 22 y el 30 de marzo y marcará el inicio de la preparación para las Eliminatorias rumbo a 2030, que comenzarían en septiembre.

En un año que dejó atrás el subcampeonato mundial ante España y el retiro de Lionel Messi, además de la salida de Walter Samuel del cuerpo técnico (hoy fue su última actuación como asistente de Scaloni), el equipo ahora enfrenta un nuevo reto: encontrar al próximo '10'.

Tras el abultado resultado ante Costa Rica, los futbolistas fueron liberados para regresar a sus clubes y todos los que jugaron son considerados por el cuerpo técnico, que ya ha comenzado el necesario recambio tras la exitosa generación que llevó a Argentina a la gloria.

En los últimos amistosos, Nico Paz parece ser el candidato más cercano a asumir la emblemática camiseta que llevó Messi durante casi dos décadas, desde que la empezó a utilizar en 2009.

Scaloni manifestó que no definirá quién se quedará con ese número hasta que no sea obligatorio hacerlo. Por lo tanto, hasta que no haya Eliminatorias (competencia oficial de la FIFA), el número podría permanecer vacante, a menos que el entrenador decida foguear a algún jugador en los amistosos previos.

El balance del 2026 para Argentina fue de 17 partidos, con 14 victorias, un empate y dos derrotas (una ante España en la final del Mundial y otra ante Uruguay en un amistoso).