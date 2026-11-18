Una panadería de Rosario lleva horas sin luz y tuvo que tirar mercadería: "Perdí todo"
El comercio está ubicado en Salta al 3069 y permanece sin suministro eléctrico desde la madrugada del martes. El dueño contó que también hay vecinos afectados y que todavía no recibió una respuesta de la EPE.
18/11/2026 | 08:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La panadería lleva horas sin servicio eléctrico.
Andrés, propietario de una panadería y cafetería ubicada en Salta al 3069, denunció que lleva horas sin electricidad tras la fuerte tormenta que afectó a Rosario. Según relató en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, cuando llegó al negocio durante la mañana del martes se encontró con que el servicio estaba interrumpido desde aproximadamente la una.
La situación le provocó importantes pérdidas económicas, ya que debió desechar productos que necesitaban refrigeración. “Tuve que tirar todo lo que son las tortas y las masas finas de la heladera”, explicó. Además, advirtió que estaba por descartar otros alimentos ante la imposibilidad de conservarlos en condiciones adecuadas.
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El comerciante señaló que el problema no afecta solamente a su local, sino también a otros vecinos de la cuadra. Por ese motivo, estimó que podría tratarse de una falla en una de las fases del suministro eléctrico. También contó que realizó el reclamo ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE), pero que únicamente recibió un número de gestión, sin información sobre el origen del inconveniente.
Mientras espera una solución, Andrés busca visibilizar el problema para recuperar la electricidad y evitar que las pérdidas sigan aumentando. La interrupción del servicio también afecta el funcionamiento habitual de la panadería y su sector de cafetería.
Entrevista de Hernán Funes.
Lectura rápida
¿Quién denunció la falta de electricidad?
Andrés, propietario de una panadería y cafetería.
¿Dónde se ubica la panadería y cafetería?
En Salta al 3069, Rosario.
¿Cuándo se interrumpió el servicio eléctrico?
Desde aproximadamente la una del martes.
¿Qué pérdidas económicas sufrió Andrés?
Debió desechar productos que necesitaban refrigeración, como tortas y masas finas.
¿Qué hizo Andrés ante la falta de electricidad?
Realizó un reclamo ante la EPE, pero solo recibió un número de gestión.