Andrés, propietario de una panadería y cafetería ubicada en Salta al 3069, denunció que lleva horas sin electricidad tras la fuerte tormenta que afectó a Rosario. Según relató en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, cuando llegó al negocio durante la mañana del martes se encontró con que el servicio estaba interrumpido desde aproximadamente la una.

La situación le provocó importantes pérdidas económicas, ya que debió desechar productos que necesitaban refrigeración. “Tuve que tirar todo lo que son las tortas y las masas finas de la heladera”, explicó. Además, advirtió que estaba por descartar otros alimentos ante la imposibilidad de conservarlos en condiciones adecuadas.

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El comerciante señaló que el problema no afecta solamente a su local, sino también a otros vecinos de la cuadra. Por ese motivo, estimó que podría tratarse de una falla en una de las fases del suministro eléctrico. También contó que realizó el reclamo ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE), pero que únicamente recibió un número de gestión, sin información sobre el origen del inconveniente.

Mientras espera una solución, Andrés busca visibilizar el problema para recuperar la electricidad y evitar que las pérdidas sigan aumentando. La interrupción del servicio también afecta el funcionamiento habitual de la panadería y su sector de cafetería.

Entrevista de Hernán Funes.