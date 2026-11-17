Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- El hijo del conocido humorista Jorge Porcel, Jorge Porcel Jr., ha causado sorpresa entre sus seguidores tras anunciar en su cuenta de Instagram que ofrece servicios de entretenimiento para fiestas y eventos.

Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el artista, que se autodenomina "artista visual", tiene tarifas que oscilan entre los 50 mil y 500 mil pesos, dependiendo del tipo de evento.

En uno de sus mensajes promocionales, Porcel Jr. invita a sus seguidores a despedir el año de manera especial, afirmando: "¡Despidamos el año como es debido en tu casa, en tu empresa, en tu country, en tu club! ¡Estamos para ayudarte a ser feliz!", junto a su número de contacto y un mensaje sobre precios promocionales.

Además, el hijo del humorista también ofrece saludos personalizados, que pueden ser en formato de audio o video. En un posteo, destacó: "Audios y videos para tus mejores amigos! Llama y te lo hacemos enseguida! En ?? es otro precio...????".

Al indagar sobre los costos específicos, Porcel Jr. reveló que los saludos personalizados tienen un precio de 56 mil pesos, mientras que su participación en eventos puede llegar a los 500 mil pesos, sin incluir los gastos de traslado.