Jorge Porcel Jr. ofrece saludos personalizados desde 56 mil pesos y se presenta en eventos
El hijo del humorista publicitó sus servicios en su cuenta de Instagram, con tarifas que van desde los 56 mil pesos hasta 500 mil por eventos. Los precios varían según el tipo de servicio.
FOTO: Jorge Porcel Jr. demandaría a Netflix por dos millones de dólares
Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- El hijo del conocido humorista Jorge Porcel, Jorge Porcel Jr., ha causado sorpresa entre sus seguidores tras anunciar en su cuenta de Instagram que ofrece servicios de entretenimiento para fiestas y eventos.
Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el artista, que se autodenomina "artista visual", tiene tarifas que oscilan entre los 50 mil y 500 mil pesos, dependiendo del tipo de evento.
En uno de sus mensajes promocionales, Porcel Jr. invita a sus seguidores a despedir el año de manera especial, afirmando: "¡Despidamos el año como es debido en tu casa, en tu empresa, en tu country, en tu club! ¡Estamos para ayudarte a ser feliz!", junto a su número de contacto y un mensaje sobre precios promocionales.
Además, el hijo del humorista también ofrece saludos personalizados, que pueden ser en formato de audio o video. En un posteo, destacó: "Audios y videos para tus mejores amigos! Llama y te lo hacemos enseguida! En ?? es otro precio...????".
Al indagar sobre los costos específicos, Porcel Jr. reveló que los saludos personalizados tienen un precio de 56 mil pesos, mientras que su participación en eventos puede llegar a los 500 mil pesos, sin incluir los gastos de traslado.
Lectura rápida
¿Quién es Jorge Porcel Jr.?
Es el hijo del humorista Jorge Porcel, que ha comenzado a ofrecer servicios de entretenimiento.
¿Qué servicios ofrece?
Ofrece saludos personalizados y presentaciones en eventos.
¿Cuánto cobra por un saludo?
Cada saludo personalizado tiene un costo de 56 mil pesos.
¿Y por presentaciones en eventos?
Su presencia en eventos puede alcanzar los 500 mil pesos.
¿Dónde se puede encontrar esta información?
La información fue publicada en su cuenta de Instagram.
[Fuente: Noticias Argentinas]