El gobierno de Javier Milei detectó irregularidades por más de $82 millones en el Registro Automotor Nº 12 de Rosario y determinó la responsabilidad disciplinaria de su extitular, Alejo Uribe Escobar, por la retención indebida de fondos que debían ser transferidos al Estado nacional. El Ministerio de Justicia concluyó que, de haber continuado en funciones, le habría correspondido la remoción del cargo y ordenó avanzar con las gestiones necesarias para recuperar el dinero.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 559/2026, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El expediente pone bajo la lupa el manejo de la recaudación de una dependencia ubicada en pleno microcentro rosarino, sobre calle San Lorenzo al 1600, durante 2024. La investigación administrativa concluyó después de más de dos años y dejó abierta la posibilidad de avanzar por la vía judicial.

El caso tiene una particularidad: Uribe Escobar ya no está al frente del organismo. Presentó su renuncia, aceptada en octubre de 2024, cuando el sumario administrativo ya estaba en marcha. Sin embargo, su salida no frenó la investigación ni impidió que la Nación determinara su responsabilidad por las irregularidades detectadas.

La investigación se concentró inicialmente en los remanentes de recaudación correspondientes a marzo, abril y mayo de 2024. Se trata de fondos que, una vez realizadas las liquidaciones correspondientes al funcionamiento de los registros automotores, deben ser transferidos a la administración central.

La normativa establece que esos depósitos deben efectuarse dentro de los dos días hábiles posteriores a la finalización de cada mes. Según determinó la investigación administrativa, el extitular del Registro Nº 12 incumplió esa obligación y retuvo indebidamente importes que correspondían al Estado nacional.

En una primera instancia, la instrucción del sumario calculó un perjuicio fiscal nominal de $45.999.117,61. Sin embargo, el análisis posterior de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) elevó la estimación a $82.557.801,47, calculados al 26 de agosto de 2026.

El organismo de control calificó el perjuicio como de relevante significación económica. La resolución también advierte sobre la existencia de una deuda mayor vinculada con otros períodos que no formaron parte del objeto específico de la investigación. Entre los antecedentes administrativos aparecen liquidaciones pendientes correspondientes también a junio y julio de 2024.

Los $82,5 millones constituyen, por lo tanto, el perjuicio fiscal determinado por la SIGEN, al que deberán agregarse los intereses que correspondan al momento de su eventual recupero.

Durante el sumario, Uribe Escobar rechazó las acusaciones y presentó distintos planteos de nulidad. Entre sus argumentos, sostuvo que había sido víctima de una persecución política y que el registro atravesaba una situación de quebranto económico.

Según su descargo, existía un proceso deliberado de desfinanciamiento que afectaba tanto a su dependencia como al sistema registral en general, en un contexto que habría provocado la renuncia de numerosos encargados titulares.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia descartó esa explicación. La investigación concluyó que las pruebas aportadas no permitieron acreditar la supuesta persecución ni la existencia de un quebranto generalizado que justificara el incumplimiento de las obligaciones.

Uno de los elementos utilizados para refutar esa defensa fue el funcionamiento posterior del propio Registro Automotor Nº 12. Según consta en la resolución, las tres intervenciones que sucedieron a la gestión de Uribe Escobar cumplieron con los depósitos correspondientes al Estado nacional sin registrar deudas.

El argumento oficial fue que las dificultades económicas alegadas no habilitaban al responsable de una dependencia registral a retener unilateralmente recursos públicos como mecanismo de compensación.

El documento también incorpora una referencia que trasciende el caso rosarino: señala que otros encargados de registros automotores, tanto renunciantes como en funciones, fueron denunciados penalmente e investigados administrativamente por conductas similares. No obstante, el Ministerio sostiene que representan una proporción reducida del conjunto de responsables del sistema.

El procedimiento había comenzado formalmente en julio de 2024, cuando el Ministerio de Justicia ordenó investigar las irregularidades detectadas en el Registro Automotor Nº 12.

En octubre de ese año, la cartera nacional aceptó la renuncia de Uribe Escobar, aunque dejó expresamente abierta la posibilidad de determinar responsabilidades civiles y penales por su actuación.

Esa circunstancia se convirtió en otro de los ejes de su defensa. El exencargado argumentó que, al haber dejado el cargo, ya no correspondía continuar con un procedimiento disciplinario ni dejar asentada una sanción que no podía ejecutarse.

La Nación rechazó ese planteo y sostuvo que la renuncia no impedía concluir el sumario, especialmente cuando existía un perjuicio patrimonial para el Estado.

Para justificar esa decisión, el Ministerio se apoyó en la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, según la cual dejar asentada la sanción que habría correspondido a un funcionario no constituye un castigo efectivo, sino una medida preventiva ante un eventual regreso a la función pública.

Finalmente, la Resolución 559/2026 declaró acreditada la responsabilidad disciplinaria del exencargado y dispuso que se incorporara a su legajo personal la constancia de que le habría correspondido la remoción si hubiera permanecido en funciones.

El expediente también deja constancia de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas fue notificada del inicio del sumario, aunque decidió no intervenir como parte acusadora.

La medida no constituye una destitución efectiva ni una condena penal. Además, Uribe Escobar todavía puede impugnarla mediante un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos posteriores a su notificación o un recurso jerárquico dentro de los 30 días hábiles.

La resolución incorpora un último capítulo, con consecuencias económicas concretas. El Ministerio de Justicia instruyó a sus áreas competentes para que impulsen las actuaciones administrativas o judiciales necesarias para recuperar los $82,5 millones detectados por la SIGEN, más los intereses correspondientes.

También ordenó notificar a la Sindicatura General de la Nación y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal sobre el resultado del expediente.

La decisión deja abierta la posibilidad de nuevas actuaciones judiciales contra el exencargado rosarino, aunque el documento no confirma que exista una causa penal específica en trámite ni una imputación judicial en su contra.

Informe de Ramiro Porchietti.