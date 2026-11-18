María Florencia Ferre, una influencer de la ciudad de Roldán, denunció a su expareja por un violento episodio que, según relató, incluyó golpes, amenazas de muerte y una situación de extrema violencia durante un recorrido en una camioneta. Tras hacer público lo sucedido a través de un video, contó su experiencia en diálogo con Cadena 3 Rosario.

El hecho ocurrió el martes por la noche, cuando el hombre le propuso encontrarse para hablar. Ferre aceptó, pero le pidió que no fuera a su casa para evitar que sus hijos escucharan una posible discusión. Acordaron verse en una esquina y, cuando él la encontró caminando, le pidió que subiera a su vehículo.

La mujer explicó que habían mantenido una relación de cuatro años, marcada por separaciones y reconciliaciones, y que ya habían tenido algunos episodios de violencia. Sin embargo, aseguró que nunca había atravesado una situación de semejante gravedad. Según su testimonio, el hombre no aceptaba que ella hubiera decidido terminar la relación y quería saber con quién estaba hablando.

Durante el trayecto, el agresor comenzó a conducir de manera peligrosa y a realizar maniobras en zigzag. Ferre le pidió que se detuviera y que conversaran en un lugar público, porque tenía miedo. Sin embargo, él continuó el recorrido y la amenazó con llevarla hasta Córdoba. También le exigió que desbloqueara su teléfono celular para revisar sus conversaciones.

En un sector de la ruta, a la altura de Punta Chacra, cerca de San Jerónimo, el conductor disminuyó la velocidad y la mujer consiguió abrir la puerta y arrojarse de la camioneta. Corrió hacia la Ruta 9 para escapar, pero el hombre la alcanzó, la tomó de los pelos, la arrastró y volvió a subirla por la fuerza al vehículo.

Posteriormente, la trasladó hacia Carcarañá y tomó el camino en dirección a Casilda. Durante ese recorrido continuó exigiéndole acceso a su celular. En uno de los momentos más peligrosos, cuando el vehículo se desplazaba cerca de un camión, Ferre intentó intervenir sobre el volante para evitar una colisión. Fue entonces cuando recibió un golpe de puño en el rostro, que le provocó las lesiones que mostró en el video difundido en redes sociales.

La situación no terminó allí. Según contó, mientras regresaban hacia Roldán, el hombre sacó una maza de una valija de herramientas que llevaba detrás del asiento y comenzó a amenazarla. “Ahora sí me vas a abrir el teléfono, ahora sí porque te mato a masas”, recordó que le dijo. La mujer aseguró que durante el trayecto estuvo bajo constantes amenazas.

Tras regresar a su casa, realizó la denuncia y posteriormente amplió su presentación por tentativa de homicidio y privación ilegítima de la libertad. En diálogo con Hernán Funes, contó que la fiscal se había comunicado con ella y que efectivos policiales estaban trabajando en el caso. Hasta el momento de la entrevista, el hombre era buscado por las autoridades y no se había confirmado su detención.

Finalmente, Ferre explicó por qué decidió hacer público lo ocurrido, pese a las críticas y comentarios ofensivos que recibió en redes sociales. “Me siento la voz de muchas que no pueden hablar”, sostuvo. También contó que otras mujeres se comunicaron con ella y le enviaron imágenes de situaciones de violencia que atravesaron. La línea 144 brinda atención gratuita, contención, información y asesoramiento a personas que atraviesan situaciones de violencia de género.

Entrevista de Hernán Funes.