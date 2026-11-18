FOTO: Carmona durante el juicio que lo condenó a cadena perpetua. (Foto: Daniel Cáceres).

La Cámara Octava del Crimen de Córdoba, conformada en tribunal con jurados, dará a conocer este mediodía la sentencia en el marco del juicio que juzga la cinematográfica y trágica fuga de Roberto Carmona, el múltiple homicida que, tras evadirse en diciembre de 2022 durante un partido de la Selección Argentina, protagonizó una huida fatal que culminó con el asesinato del taxista Javier Bocalón.

Tras las últimas palabras y los alegatos desarrollados en la víspera, el banquillo de acusados enfrenta el momento decisivo para definir las responsabilidades de los guardiacárceles de la provincia del Chaco encargados de su custodia y de la propia esposa de Carmona, imputados por facilitar o encubrir la evasión.

Custodios en la mira y la incógnita del fallo

Durante el proceso, la fiscalía y la querella intentaron demostrar el grado de negligencia y complicidad institucional que permitió que Carmona —quien cumplía cadena perpetua y gozaba de salidas transitorias— aprovechara el contexto para escapar durante su visita a familiares en Córdoba.

Aunque los agentes penitenciarios chaqueños llegan al tramo final del proceso en libertad, la expectativa por la resolución de la Cámara Octava es total. Los familiares de las víctimas y la sociedad cordobesa aguardan un fallo ejemplar que logre esclarecer los puntos oscuros de una red de negligencias estatales que costó una vida inocente.