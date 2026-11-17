FOTO: El "Dibu" Martínez en su regreso a la titularidad con la Selección.

Emiliano "Dibu" Martínez, arquero de la Selección argentina, volvió a la titularidad tras recuperarse de una fractura en la mandíbula. En su retorno, destacó la necesidad del equipo de "volver a enamorar a la gente" en este nuevo ciclo posterior a la partida del astro Lionel Messi.

El guardameta expresó que se sintió "bien" en su primer partido tras un mes de inactividad y reconoció que la reciente derrota por 2-1 ante Uruguay no reflejó lo que esperaban. La Selección logró una contundente victoria por 7 a 0 contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, cerrando así el año de competencia.

En esta ocasión, Nicolás Paz también se destacó, manifestando que disfruta del juego en el campo y resaltando la "increíble" calidad de sus compañeros. Por su parte, Franco Mastantuono subrayó que representar al país es un gran honor y que la nueva camada de jugadores está motivada para contribuir al crecimiento de la Selección.

Tras observar el partido contra Uruguay desde el banco, Martínez comentó sobre su buena condición física y la importancia de recuperar la victoria en este inicio del proceso post-Messi. "Sabíamos que teníamos que dar un pasito más", añadió, agradeciendo el apoyo del público y reconociendo que es un desafío "volver a enamorar" a los hinchas sin la presencia de Messi.

El arquero también habló sobre los nuevos talentos que se suman al equipo, indicando que se están adaptando y tienen un gran amor por representar al país. A pesar de haber enfrentado complicaciones personales, como fracturas en el dedo y la mandíbula, destacó el esfuerzo conjunto con los médicos. "Sentía que no podía jugar al 100% con la máscara, y mis compañeros me merecen al 100%", afirmó.

En el partido, Nico Paz brilló al anotar un doblete, enfatizando que se siente más divertido en el campo y que el equipo le facilita repetir las virtudes que muestra en su club. Por otro lado, Mastantuono valoró su participación en la Selección y su deseo de ayudar y mejorar en cada encuentro.

Finalmente, el joven jugador destacó la mezcla de experiencia y juventud en el equipo, asegurando que todos mantienen las mismas ganas de siempre. "Nosotros somos chicos y venimos con ganas de que la Selección siga creciendo", concluyó.