El debate por la reforma electoral entró en una etapa decisiva. El oficialismo busca suspender las PASO para 2027 y habilitar las llamadas “listas de adhesión”. El PRO, que en el gobierno de Mauricio Macri eliminó las colectoras por decreto, ahora formalizó su apoyo a la suspensión de las primarias.

En diálogo con Cadena 3 Gerardo Milman, exdiputado y referente del partido, fue claro sobre su postura personal: “Yo entiendo que hay que eliminarlas”.

Suspender o eliminar

Consultado sobre si alcanza con suspenderlas por única vez en 2027, Milman respondió que su posición es más profunda. Considera que el costo económico es un factor, pero no el decisivo.

“La democracia tiene sus costos, es el mejor sistema que hasta hoy la humanidad ha conseguido”, reconoció. Sin embargo, subrayó el hartazgo del electorado: en algunas provincias se puede llegar a votar hasta seis domingos entre PASO, primera vuelta, ballotage y elecciones municipales desdobladas.

“Se vuelve fastidioso para el elector. Y lo estamos viendo en los ausentismos, que se vuelven cada vez más importantes”, afirmó. Recordó, como ejemplo cercano, la reciente elección de Marcos Juárez, donde votó cerca del 50% del padrón.

También mencionó el efecto histórico de las PASO sobre los mercados: cuando el resultado no coincide con las previsiones, “el lunes siguiente tenemos una devaluación”.

Colectoras vs. listas de adhesión

Uno de los puntos más sensibles del dictamen son las “listas de adhesión”, que algunos comparan con las colectoras que Macri eliminó en 2019. Milman marcó diferencias.

“Las colectoras tal como las conocimos en el pasado es algo distinto a las listas de adhesión que se están planteando”, explicó. En el sistema anterior, las colectoras figuraban en una lista sábana y arrastraban votos independientemente de la voluntad del elector.

En el esquema actual de boleta única papel, el mecanismo es otro: cada candidato a presidente puede tener hasta dos listas de legisladores (la del partido original y una de adhesión). El votante marca primero al presidente y luego elige, de manera independiente, entre las dos opciones de legisladores.

“De manera tal que va a tener dos opciones en las categorías de legisladores y una opción en cada una de las listas de candidato a presidente”, detalló.

El dictamen y el PRO

Milman anticipó que el dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado podría lograrse “entre hoy y mañana”. Los votos para suspender las PASO estarían, aunque persisten discusiones sobre financiamiento de los partidos y la publicidad gratuita en medios, que según el dirigente “terminó aburriendo el aire”.

Respecto de la posición oficial del PRO, confirmó que el partido tomó decisión el día anterior: apoyará la suspensión de las PASO y defenderá la “ficha limpia”, bandera histórica del espacio.

Sobre Patricia Bullrich, fue directo: “Ella está dentro de La Libertad Avanza y no tiene la voluntad de que haya ninguna ruptura por parte de ella”.

Entrevista de Miguel Clariá.