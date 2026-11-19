Un pitbull mató a un caniche en el centro de Rosario y los vecinos denuncian reiterados ataques
Ocurrió en la zona de Mitre y Zeballos, alrededor de las 20.30 de este jueves. La dueña del animal muerto quedó muy alterada y la situación derivó en gritos y peleas entre vecinos. La policía trabaja en el lugar.
19/11/2026 | 20:32Redacción Cadena 3
FOTO: Tensión en el centro de Rosario por el ataque de un perro pitbull.
FOTO: Tensión en el centro de Rosario por el ataque de un pitbull.
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Audio. Un pitbull mató a un caniche en el centro de Rosario y los vecinos denuncian reiterados ataques.
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Un caniche murió este jueves por la noche tras ser atacado por un pitbull en inmediaciones de Mitre y Zeballos, en el centro de Rosario. El episodio generó momentos de tensión entre los vecinos, que volvieron a reclamar por la presencia de cuatro perros de esa raza cuyos propietarios, según denunciaron, ya protagonizaron otros hechos similares.
Florencia, vecina del barrio desde hace siete años, contó que los ataques se vienen repitiendo desde hace tiempo. Según explicó, los animales suelen quedar con acceso a la calle cuando sus dueños abren la puerta de la vivienda y ya habrían lastimado a otros perros y provocado la muerte de más de un animal.
En el episodio de este jueves, uno de los pitbull atacó a un caniche que circulaba junto a su dueña. El pequeño perro murió en el acto y la mujer sufrió una fuerte crisis emocional, por lo que debió recibir asistencia del CIES.
La vecina señaló que los episodios suelen producirse entre las 18 y las 22 y expresó su preocupación por la circulación de personas en el sector. A una cuadra funciona una escuela primaria y también hay actividad educativa durante la noche.
«Ya no es solamente una preocupación por los animales. También es una cuestión de seguridad para todos los vecinos», sostuvo Florencia, quien pidió que se adopten medidas sobre los perros y se eviten nuevos episodios.
Un antecedente de agosto
Marcelo, otro vecino, relató que en agosto fue atacado junto con su pareja cuando paseaban a su perro, un beagle, frente a la vivienda donde se encuentran los pitbull.
Marcelo es otro de los damnificados directos. En agosto, mientras paseaba a su beagle por la vereda de 1500, frente a la casa de los dueños de los pitbull, los animales se escaparon —"supuestamente", según dicen siempre— y se lanzaron contra su perro. "Mi pareja lo pudo levantar a mi perro, pero se le prendieron de la mano, del antebrazo. A mí me mordieron un cachete de la nalga porque les pegaba para que lo suelten, hasta que nos salvó un chico de pedido con la bici. Hasta ese momento, pese a los gritos, los dueños no salían de la casa. Cuando salieron le hicieron un sonido y los perros se retiraron inmediatamente. O sea, están súper amaestrados", relató.
La denuncia correspondiente se hizo, fueron citados por el médico forense y se labraron lesiones. Sin embargo, la causa nunca avanzó. "Hasta el día de hoy no tuvimos más noticias. No sé por qué. La verdad ya estamos cansados. Hoy mató a un perro, no sé qué esperan. Cobran millones y no hacen nada", lamentó.
Marcelo también describió cómo fueron tratados por la policía aquella vez. "Quedamos en shock, quedamos tirados en el piso del estacionamiento, llenos de sangre. Llegó la policía y en vez de interrogar a los dueños de los perros, nos interrogaban a nosotros. Nos preguntaron incluso, viéndonos llenos de sangre, si necesitábamos que llamen al SIES. La verdad, si así trabajan, que no trabajen más", disparó.
Informe de Franco Giacometti.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Un caniche murió tras ser atacado por un pitbull en el centro de Rosario.
¿Quiénes están involucrados? Los propietarios de los pitbull y los vecinos como Florencia y Marcelo.
¿Cuándo sucedió el ataque? El ataque ocurrió este jueves por la noche.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En inmediaciones de Mitre y Zeballos, en el centro de Rosario.
¿Por qué hay preocupación entre los vecinos? Los ataques de los pitbull se han repetido, generando inseguridad para personas y animales.