FOTO: Tensión en el centro de Rosario por el ataque de un pitbull.

FOTO: Tensión en el centro de Rosario por el ataque de un perro pitbull.

Un caniche murió este jueves por la noche tras ser atacado por un pitbull en inmediaciones de Mitre y Zeballos, en el centro de Rosario. El episodio generó momentos de tensión entre los vecinos, que volvieron a reclamar por la presencia de cuatro perros de esa raza cuyos propietarios, según denunciaron, ya protagonizaron otros hechos similares.

Florencia, vecina del barrio desde hace siete años, contó que los ataques se vienen repitiendo desde hace tiempo. Según explicó, los animales suelen quedar con acceso a la calle cuando sus dueños abren la puerta de la vivienda y ya habrían lastimado a otros perros y provocado la muerte de más de un animal.

En el episodio de este jueves, uno de los pitbull atacó a un caniche que circulaba junto a su dueña. El pequeño perro murió en el acto y la mujer sufrió una fuerte crisis emocional, por lo que debió recibir asistencia del CIES.

La vecina señaló que los episodios suelen producirse entre las 18 y las 22 y expresó su preocupación por la circulación de personas en el sector. A una cuadra funciona una escuela primaria y también hay actividad educativa durante la noche.

«Ya no es solamente una preocupación por los animales. También es una cuestión de seguridad para todos los vecinos», sostuvo Florencia, quien pidió que se adopten medidas sobre los perros y se eviten nuevos episodios.

Un antecedente de agosto

Marcelo, otro vecino, relató que en agosto fue atacado junto con su pareja cuando paseaban a su perro, un beagle, frente a la vivienda donde se encuentran los pitbull.

Marcelo es otro de los damnificados directos. En agosto, mientras paseaba a su beagle por la vereda de 1500, frente a la casa de los dueños de los pitbull, los animales se escaparon —"supuestamente", según dicen siempre— y se lanzaron contra su perro. "Mi pareja lo pudo levantar a mi perro, pero se le prendieron de la mano, del antebrazo. A mí me mordieron un cachete de la nalga porque les pegaba para que lo suelten, hasta que nos salvó un chico de pedido con la bici. Hasta ese momento, pese a los gritos, los dueños no salían de la casa. Cuando salieron le hicieron un sonido y los perros se retiraron inmediatamente. O sea, están súper amaestrados", relató.

La denuncia correspondiente se hizo, fueron citados por el médico forense y se labraron lesiones. Sin embargo, la causa nunca avanzó. "Hasta el día de hoy no tuvimos más noticias. No sé por qué. La verdad ya estamos cansados. Hoy mató a un perro, no sé qué esperan. Cobran millones y no hacen nada", lamentó.

Marcelo también describió cómo fueron tratados por la policía aquella vez. "Quedamos en shock, quedamos tirados en el piso del estacionamiento, llenos de sangre. Llegó la policía y en vez de interrogar a los dueños de los perros, nos interrogaban a nosotros. Nos preguntaron incluso, viéndonos llenos de sangre, si necesitábamos que llamen al SIES. La verdad, si así trabajan, que no trabajen más", disparó.

Informe de Franco Giacometti.