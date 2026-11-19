Argentina es el país con mejor nivel de inglés de América Latina, según el último estudio de Proficiency. El dato, que posiciona al país por delante de Honduras y Uruguay, ubica a la Argentina en el puesto número 26 a nivel mundial entre 320 países evaluados. El resultado es prometedor y demuestra el potencial que existe a nivel país en cuanto a formación lingüística, aunque también expone desafíos importantes.

"Argentina comparado con América Latina está bastante bien posicionada en inglés, pero no así a nivel mundial", explicó Delfina Gallo, profesora de inglés, columnista en medios y fundadora de su propia academia, en diálogo con un programa radial. "Es un muy buen resultado. De todos modos, también cabe destacar que el nivel de inglés no es homogéneo dentro de todo el país: hay regiones como Buenos Aires y Rosario que se destacan por sobre otras, por lo cual el desafío es que las oportunidades de aprender inglés de calidad lleguen a todo el país".

Consultada sobre el origen de esas diferencias regionales, Gallo señaló que el estudio no logró identificar los motivos, pero sí arroja datos contundentes sobre la brecha entre la educación privada y la pública. "Principalmente en todo lo que es educación primaria, en los colegios privados, por ejemplo, casi el 80% de los alumnos accede al inglés en la educación primaria, mientras que en las escuelas estatales solo el 46% accede", precisó. "Yo creo que es fundamental que el acceso al inglés sea equitativo a nivel país, más que nada teniendo en cuenta las oportunidades y las puertas que abre. Hoy, más que nunca".

El inglés como herramienta, ¿o ya no?

En los últimos años, el avance de las herramientas de traducción en tiempo real instaló la idea de que aprender una lengua extranjera podría perder importancia frente a otro tipo de habilidades, como las vinculadas a la administración o las finanzas. Gallo rechazó esa corriente y sostuvo que el dominio del inglés sigue siendo clave para acceder a mejores oportunidades laborales y, por ende, a una mejor calidad de vida.

"Inclusive en América Latina, desde el 2020, el trabajo remoto hacia el exterior creció en más de un 40% en sectores como finanzas, tecnología y comercio exterior, lo cual te habla de la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo para empresas internacionales, para un público extranjero, por lo cual el idioma es cada vez más importante hoy en día, sin dudas", afirmó.

La docente también se refirió a las historias que escucha a diario en su academia. "Personas que han perdido oportunidades laborales por no dominar el idioma y también personas que han perdido oportunidades quizás por no animarse ni siquiera a hacer la entrevista, por miedo a que su inglés no sea lo suficientemente bueno", contó. Por eso, alienta a tomar clases y animarse a estar expuesto al idioma: "Cuando uno gana también esa confianza, obviamente por fuera de un muy buen nivel de inglés, la situación se vuelve muy prometedora".

Adultos: que se animen

Desde la fundación de su academia, hace casi seis años, Gallo observa un incremento significativo en la inscripción de estudiantes, especialmente a partir de 2020. Pero lo que más le llama la atención es el perfil de los nuevos alumnos.

"La cantidad de adultos que empiezan a animarse a estudiar. Adultos desde 30 años en adelante, por ejemplo, 40, 50, quizás gente que nunca estudió inglés en su vida y toma la decisión, ya siendo adultito, de empezar a tomar clases, o quizás personas de 40, 50 años que tomaron clases por última vez en el colegio secundario y ahora deciden empezar de vuelta", describió.

Para la profesora, aprender inglés excede la posibilidad de un viaje o una entrevista laboral. "Aprender inglés es una inversión a largo plazo", sostuvo. "Te permite disfrutar muchísimo de otro idioma, también te permite conocerte mucho más a vos mismo, ganar confianza cada vez que vas viendo pequeños y concretos logros con el uso del idioma. Es muy lindo ver cómo tantos adultos recobran confianza, seguridad en sí mismos. También afecta mucho su vida personal, su autoestima. Creo que ese beneficio es de los más lindos".

El desafío de enseñar en la escuela

La brecha entre el acceso público y privado no es el único obstáculo. Gallo también se refirió a las dificultades que enfrentan los docentes de inglés en las escuelas públicas, donde los cursos son numerosos y muchos alumnos arrastran dificultades que exceden la materia, incluso en la comprensión de textos básicos en español.

"El contexto es muy complicado a nivel país, sin ningún tipo de dudas, y tampoco podemos perder de vista el hecho de que en los colegios o escuelas hay cursos muy numerosos, con un montón de alumnos, con un montón de dificultades por fuera específicamente del inglés", señaló.

Frente a ese panorama, propuso avanzar en una planificación integral: "Yo creo que es importante poder diseñar, poder planificar una política federal a nivel país que pueda estipular exactamente cuándo empezar a estudiar inglés, desde qué edad, cómo abordar cada uno de los contenidos, de qué forma, para que por lo pronto haya cierta igualdad, tanto en escuelas públicas como privadas, que haya un lineamiento acerca de cómo encarar esa enseñanza desde temprana edad".

Entrevista de Lucas Correa.