En la jornada de hoy, jueves 19 de noviembre de 2026, el dólar oficial se establece en $1.535 para la compra y $1.585 para la venta, según los datos actualizados a las 15:00. Esta tasa es la que rige a través de las entidades bancarias y el Banco Central, y refuerza la política cambiaria del país. Sin embargo, la realidad económica de Argentina presenta múltiples alternativas, siendo el dólar blue una de las más relevantes. Este valor, que se maneja en el mercado informal, se encuentra actualmente en $1.620 para la compra y $1.640 para la venta.

La diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue puede ser considerable, y representa una estrategia de ahorro o inversión para muchos argentinos que buscan proteger su dinero de la inflación. El dólar blue, en este sentido, ha mantenido su relevancia debido a la tendencia de los argentinos de recurrir al mercado paralelo para adquirir divisas.

Por otro lado, el dólar mayorista, que se utiliza en operaciones de comercio exterior y se lleva a cabo entre bancos, se cotiza a $1.554 para la compra y $1.563 para la venta. Este tipo de cambio es esencial porque afecta los precios de los bienes importados, y a su vez, repercute en la inflación interna.

Nuevas modalidades de cambio también han surgido, como el dólar CCL (Contado con Liqui), que se compra a $1.737,1 y se vende a $1.737,6, y el dólar cripto, que muestra una paridad de $1.729,54 para la compra y $1.734,63 para la venta. Estas modalidades se han vuelto populares entre quienes buscan diversificar su inversión y sortear las restricciones cambiarias.

Finalmente, el dólar tarjeta, que es el que se aplica a compras realizadas en el exterior, se encuentra a un valor de $1.995,5 para la compra y $2.060,5 para la venta. Este tipo de cambio ha sido de gran importancia, especialmente a medida que los argentinos buscan alternativas para viajar o realizar compras fuera del país, considerando el impacto del impuesto PAIS y los recargos que se aplican a las transacciones.