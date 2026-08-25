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Candela Arizaga aclara confusión sobre el episodio con Facundo Moyano y menciona un posible delirio

La joven hizo referencia al confuso episodio que desencadenó en la imputación de Facundo Moyano por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

25/08/2026 | 14:00Redacción Cadena 3

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Candela Arizaga aclara confusión sobre el episodio con Facundo Moyano y menciona un posible delirio

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Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- La modelo Candela Arizaga afirmó que nunca dijo haber sido golpeada ni secuestrada en el confuso episodio que llevó a la imputación del sindicalista Facundo Moyano. Según Arizaga, lo sucedido podría haber sido el resultado de un "delirio o psicosis".

Fuentes judiciales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que la modelo amplió su declaración, asegurando que "sobre el tema del policía, que dijo que ella mencionó haber sido víctima de violencia, eso es falso".

"Yo, cuando corro, ya me voy acordando, empiezo a caer en la realidad, y en ningún momento dije que me habían golpeado, ni que me tenían secuestrada", expresó Arizaga en su presentación ante la Justicia.

La joven también destacó que no tuvo comunicación con el efectivo policial mencionado en la investigación y enfatizó que "en las cámaras no se ve eso".

Arizaga relató que las primeras personas con las que habló fueron quienes estaban dentro de un colectivo. "Ahí dije que había estado consumiendo y que estaba asustada", comentó.

A medida que recuperaba recuerdos, se dio cuenta de que lo sucedido podría estar relacionado con una alteración de su percepción: "Me di cuenta de que era algo producto de un delirio, psicosis".

Además, recordó que en ese momento estaba acompañada por una policía identificada como Estefanía, junto a otras dos mujeres y varios efectivos. "Ahí imposible que le haya dicho eso", sostuvo en referencia a la versión que la atribuía haber denunciado una situación de violencia.

La modelo también criticó el trato que recibió durante ese momento, afirmando que la agente policial "me trató muy mal". "Me dio su campera y me gritaba que ‘la campera vuelva, decime lo que hiciste, lo que consumiste’, me habló pésimo", relató.

Lectura rápida

¿Qué dijo Candela Arizaga sobre el episodio?
Arizaga aclaró que nunca afirmó haber sido golpeada ni secuestrada.

¿Quién está imputado en este caso?
El sindicalista Facundo Moyano enfrenta una imputación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

¿Qué mencionó Arizaga sobre su estado mental?
La modelo sugirió que lo ocurrido pudo haber sido el resultado de un "delirio o psicosis".

¿Con quién se encontraba en el momento del incidente?
Estaba junto a una policía identificada como Estefanía y otras mujeres.

¿Cómo describió el trato recibido por la policía?
Arizaga afirmó que la agente la trató muy mal durante el episodio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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