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La lucha por el título de Campeón de Liga se intensifica en la tabla anual

Con el Torneo Clausura en marcha, varios equipos aspiran a conquistar el título de Campeón de Liga, que premia al más regular del año. Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors lideran la tabla.

25/08/2026 | 13:47Redacción Cadena 3

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Broun y Di María con el título de Campeón de Liga que inventó la AFA el año pasado.

FOTO: Broun y Di María con el título de Campeón de Liga que inventó la AFA el año pasado.

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Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- En el contexto del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, también se está definiendo al Campeón de Liga, que se otorgará al equipo con más puntos acumulados en la tabla anual.

Después de completarse la sexta fecha del Clausura, y con solo diez partidos restantes, Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors encabezan la clasificación con 42 puntos cada uno.

Sin embargo, varios equipos están atentos y podrían entrar en la contienda si logran mantener una buena racha de resultados. Las principales amenazas son Vélez y Rosario Central, que tienen 40 y 39 unidades respectivamente. Boca y Estudiantes de La Plata ocupan la quinta y sexta posición, ambos con 37 puntos.

En la séptima colocación, se encuentra Belgrano de Córdoba, campeón del Torneo Apertura, con 36 puntos, mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata suma 35 y Instituto de Córdoba e Independiente se encuentran con 34 cada uno, completando el top 10.

El título de Campeón de Liga fue instaurado por la AFA el año pasado, generando controversia al premiar a Rosario Central tras la finalización de la tabla anual, que anteriormente solo otorgaba plazas para competencias internacionales. Esto ha suscitado un debate considerable en el ámbito futbolístico.

Este año es la primera vez que los clubes de la Primera División compiten por este galardón con pleno conocimiento de su existencia. El vencedor del título de Campeón de Liga no solo añadirá una estrella a su palmarés, sino que también obtendrá el derecho a participar en la Supercopa Internacional, enfrentándose al ganador del Trofeo de Campeones.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué se define en el torneo?
Se determina al Campeón de Liga, que se otorga al equipo con más puntos en la tabla anual.

¿Quiénes lideran la tabla?
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors son los líderes, ambos con 42 puntos.

¿Qué equipos son los principales competidores?
Vélez y Rosario Central son las principales amenazas, con 40 y 39 puntos respectivamente.

¿Qué controversia generó el título?
La AFA instauró el título el año pasado, premiando a Rosario Central, lo que causó polémica.

¿Qué premio obtendrá el campeón?
El campeón de Liga sumará una estrella y jugará la Supercopa Internacional.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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