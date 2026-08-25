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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 25 de agosto

Este martes 25 de agosto, la temperatura en CABA oscilará entre 7° y 14°. Se espera un cielo nublado y condiciones de viento leves. Conocé el pronóstico extendido para los próximos días.

25/08/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se presenta con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 12° y una sensación térmica de 12°. La humedad es del 72% y la visibilidad alcanza los 10000 m. El viento sopla a 3 m/s desde el noreste, y la presión atmosférica se sitúa en 1020 hPa.

El clima hoy martes 25 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de y una máxima de 14°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad que podría generar una sensación de frescura durante la jornada. La visibilidad es óptima, lo que permitirá disfrutar de un día nublado pero sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un leve aumento de las temperaturas. Para el miércoles 26 de agosto, se espera una mínima de y una máxima de 19°, con cielo nublado. El jueves 27 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 13°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 28 de agosto, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 15°, con nubes dispersas. El sábado 29 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 14°, con cielo nublado. Finalmente, el domingo 30 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 14°, con cielo despejado.

Lectura rápida

¿Cuál es la temperatura actual en CABA?
La temperatura actual es de 12°.

¿Qué se espera para hoy?
Se prevé una mínima de 7° y una máxima de 14° con cielo nublado.

¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas meteorológicas vigentes para hoy.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipa un leve aumento de temperaturas y algunas lluvias ligeras el jueves.

¿Cuál es la visibilidad actual?
La visibilidad actual es de 10000 m.

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