Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este martes 25 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 17° y una sensación térmica de 17°. La humedad se sitúa en 57%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 0.89 m/s desde el sureste y la presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy martes 25 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad que no supera los 1 m/s. La humedad y la presión atmosférica se mantienen estables, lo que sugiere un día fresco y nublado, sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentan con variaciones en las temperaturas. Para el miércoles 26 de agosto, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 27 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 17°, con posibilidad de lluvias ligeras. El viernes 28 de agosto, se prevé un día despejado con temperaturas que oscilarán entre 8° y 19°. El sábado 29 de agosto, el clima se mantendrá similar, con una mínima de 10° y una máxima de 20°, nuevamente con nubes cubiertas. Finalmente, el domingo 30 de agosto, se espera un cielo despejado con temperaturas que irán de 11° a 22°.