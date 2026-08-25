Intriga y conspiraciones en "No te fíes de ellos", un thriller cautivador

En el corazón de los talleres de restauración del Museo del Prado, la restauradora Irene Llamas se enfrenta a un desafío monumental: autentificar un lienzo inédito de la serie del 2 y el 3 de mayo de Goya. Sin embargo, lo que comienza como un trabajo rutinario pronto se convierte en una pesadilla cuando descubre un secreto inquietante que podría alterar el panorama del arte internacional. La decisión de revelar esta verdad podría costarle más de lo que imagina.

Apenas unas horas después, el mundo de la música se ve sacudido por la trágica muerte de la estrella del pop Emcy, asesinada en el backstage de su esperado macroconcierto en el Bernabéu. La inspectora Lola Baltanás, conocida por su humor corrosivo y su instinto infalible, se hace cargo de la investigación. A medida que profundiza en el caso, comienza a sospechar que detrás de lo que parece un crimen pasional se esconden motivos mucho más oscuros y peligrosos.

Estos dos casos, aparentemente sin conexión, se entrelazan a medida que ambas mujeres, cada una en su propio campo, se ven obligadas a arriesgar sus vidas para desentrañar una red de conspiraciones, manipulación y luchas de poder. La única salida que encuentran es clara: no confiar en nadie.

La novela, que se inscribe en el género de la novela negra, ofrece una narrativa intensa y llena de giros inesperados. La autora, con su estilo ágil y envolvente, logra mantener al lector en vilo, explorando temas de autenticidad, traición y la búsqueda de la verdad en un mundo donde nada es lo que parece. En un contexto actual donde la desconfianza y las fake news son moneda corriente, "No te fíes de ellos" se presenta como una lectura relevante y provocadora.

Este thriller, publicado por HARPERCOLLINS en 2026, promete no solo entretener, sino también invitar a la reflexión sobre la naturaleza de la verdad y la confianza en un entorno cada vez más complejo.

**Ficha del libro**

**Género:** Novela negra, intriga, terror

**Editorial:** HARPERCOLLINS

**Año de edición:** 2026

**ISBN:** 9788410647589

**ISBN digital:** 9788410647596

**Idioma:** Español