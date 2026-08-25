Imputaron a la madre acusada de matar a su hijo de 6 años en Santa Fe y seguirá presa

FOTO: Imputan a madre por homicidio de su hijo de 6 años en Santa Fe y permanecerá detenida

La madre de Izan Aguirre, un niño de 6 años que falleció en su hogar en la ciudad santafesina de San Justo, fue acusada este lunes de homicidio agravado por el vínculo y continuará en prisión mientras una Junta Especial de Salud Mental evalúa su estado y determina si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del suceso.

La audiencia se llevó a cabo en los Tribunales de Santa Fe, donde las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso formalizaron la acusación contra la mujer de 22 años, identificada como R.A.M.

La investigación ha establecido que la causa de muerte del niño fue un estrangulamiento mecánico o manual, según lo confirmó la Fiscalía durante la sesión.

Un aspecto central de la jornada fue la salud mental de la imputada. La Justicia ha decidido que una Junta Especial intervenga para determinar si la mujer podía comprender la gravedad de sus actos y si está en condiciones de enfrentar el proceso penal.

Mientras se realicen estas evaluaciones, la acusada permanecerá en una dependencia del Servicio Penitenciario. La defensa había solicitado su traslado a un hospital especializado, pero esta petición fue rechazada y el juez optó por mantenerla detenida.

El resultado de la evaluación de la Junta será crucial para el futuro del caso: si se determina que la mujer no comprendía la criminalidad de sus actos, la Justicia considerará la aplicación de medidas de seguridad y tratamiento. Por otro lado, si se concluye que era consciente de sus acciones, el expediente seguirá su curso en la vía penal y se podrán implementar las medidas cautelares pertinentes.

Por el momento, la madre de Izan es la única acusada y permanece privada de su libertad. Sin embargo, la investigación sigue abierta, con análisis de teléfonos celulares y otras pruebas que buscan esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del niño.