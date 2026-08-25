Brasil destina 13.500 millones de reales para rescatar empresas afectadas por aranceles

Buenos Aires, 25 agosto (NA) — El Gobierno de Brasil ha publicado en el Diario Oficial de la Unión un dictamen que autoriza la distribución de 13.500 millones de reales (aproximadamente 2.620 millones de dólares) en líneas de crédito destinadas a empresas que han sufrido el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos, así como los efectos derivados de conflictos internacionales, en el marco de una nueva fase del programa Brasil Soberano.

De esta suma, 5.000 millones de reales (cerca de 970 millones de dólares) se destinarán a exportadores y proveedores que se han visto afectados por las recientes sobretasas estadounidenses sobre productos brasileños.

Otros 3.500 millones de reales (alrededor de 790 millones de dólares) financiarán a empresas y proveedores vinculados a las exportaciones hacia países del golfo Pérsico, que enfrentan las repercusiones de conflictos e inestabilidad internacional.

Los 5.000 millones de reales restantes se distribuirán entre sectores considerados estratégicos para la economía brasileña, incluyendo fertilizantes e insumos, minerales críticos y sectores industriales clave para el comercio exterior.

Tercera fase del programa Brasil Soberano

Esta iniciativa es parte de la tercera fase del programa Brasil Soberano, que ha sido impulsado por el Gobierno brasileño con el objetivo de mitigar los efectos sobre la economía nacional de las medidas comerciales adoptadas por Estados Unidos y otros factores de inestabilidad internacional, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Las nuevas líneas de crédito podrán ser utilizadas para capital de trabajo, adquisición de maquinaria y equipos, ampliación de la capacidad productiva, innovación tecnológica, adaptación de productos y fortalecimiento de las cadenas productivas.

Además de los 13.500 millones de reales provenientes del Tesoro Nacional, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) sumará otros 5.000 millones de reales con recursos propios, lo que eleva el monto total de esta nueva etapa del Brasil Soberano a 18.500 millones de reales (aproximadamente 3.591 millones de dólares).

La distribución de los recursos fue determinada por el Consejo Interministerial del programa y podrá ser revisada en función del ritmo de utilización de los créditos y las prioridades fijadas por el Gobierno, según lo detallado por Xinhua.

Esta decisión se produce en un contexto en el que Brasil continúa negociando con Estados Unidos para intentar revertir las nuevas barreras comerciales, mientras busca proteger a los sectores afectados y fortalecer áreas consideradas estratégicas para la autonomía económica y la inserción internacional del país.