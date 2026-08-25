Haití enfrenta una ola de violencia: al menos 40 muertos por ataques de pandillas

FOTO: Haití se debate en una espiral de violencia.

Buenos Aires, 25 agosto (NA) — Al menos 40 personas perdieron la vida tras un ataque de pandillas en la comuna de Kenscoff, ubicada cerca de Puerto Príncipe, la capital de Haití, según reportes de medios locales.

Las bandas, que forman parte de la coalición armada Viv Ansanm, llevaron a cabo sus acciones en horas de la madrugada, atacando e incendiando numerosas viviendas en la comuna de Kenscoff, indicaron las fuentes.

El Gobierno haitiano expresó su pesar por los sucesos y mostró su solidaridad con las familias que han sufrido pérdidas, de acuerdo con lo que informó la Agencia Noticias Argentinas.

"El Gobierno está de pie. No se retira, no transige, no retrocede. Kenscoff no será abandonada. Haití no será entregada a los bandidos. La República vencerá", enfatizó, tal como se detalla en un comunicado de Xinhua.

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, el país caribeño ha enfrentado un vacío de poder que ha propiciado el aumento de las bandas armadas.

Este reciente episodio violento podría demorar las elecciones presidenciales y legislativas programadas para el 13 de diciembre de 2026.