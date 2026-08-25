Haití enfrenta una ola de violencia: al menos 40 muertos por ataques de pandillas
El país más pobre del mundo se debate en una espiral de violencia que deja un saldo trágico de muertes y destrucción.
FOTO: Haití se debate en una espiral de violencia.
Buenos Aires, 25 agosto (NA) — Al menos 40 personas perdieron la vida tras un ataque de pandillas en la comuna de Kenscoff, ubicada cerca de Puerto Príncipe, la capital de Haití, según reportes de medios locales.
Las bandas, que forman parte de la coalición armada Viv Ansanm, llevaron a cabo sus acciones en horas de la madrugada, atacando e incendiando numerosas viviendas en la comuna de Kenscoff, indicaron las fuentes.
El Gobierno haitiano expresó su pesar por los sucesos y mostró su solidaridad con las familias que han sufrido pérdidas, de acuerdo con lo que informó la Agencia Noticias Argentinas.
"El Gobierno está de pie. No se retira, no transige, no retrocede. Kenscoff no será abandonada. Haití no será entregada a los bandidos. La República vencerá", enfatizó, tal como se detalla en un comunicado de Xinhua.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, el país caribeño ha enfrentado un vacío de poder que ha propiciado el aumento de las bandas armadas.
Este reciente episodio violento podría demorar las elecciones presidenciales y legislativas programadas para el 13 de diciembre de 2026.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Haití?
Un ataque de pandillas dejó al menos 40 muertos en Kenscoff, cerca de Puerto Príncipe.
¿Quiénes están involucrados?
Las bandas pertenecen a la coalición armada Viv Ansanm.
¿Cuándo ocurrió el ataque?
El ataque se llevó a cabo en horas de la madrugada del 25 de agosto de 2026.
¿Cuál fue la reacción del Gobierno?
El Gobierno haitiano expresó su solidaridad con las familias afectadas y reafirmó su compromiso de no abandonar el área.
¿Qué impacto tendrá esto en las elecciones?
Este episodio violento podría retrasar las elecciones presidenciales y legislativas previstas para diciembre de 2026.
[Fuente: Noticias Argentinas]