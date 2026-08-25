Desaparecen 22 tripulantes tras hundimiento de buque en la bahía de Bengala

FOTO: Rescatistas no hallan rastro de los 22 tripulantes desaparecidos tras naufragio en bahía de Bengala

NUEVA DELHI — Los equipos de rescate que intentan localizar a 22 marineros desaparecidos no han logrado encontrar indicios del buque de carga con bandera de Panamá, que se hundió en la bahía de Bengala la semana pasada, según informaron el martes las autoridades de la Guardia Costera de India.

Las operaciones de búsqueda, que incluyen aeronaves y embarcaciones, se centran en el área donde se reportó el hundimiento del MV Ocean Winner, ocurrido el sábado a aproximadamente 444 kilómetros (276 millas) de la costa de Paradip, en el estado oriental indio de Odisha.

Las labores conjuntas de la Guardia Costera y la Armada india han encontrado obstáculos debido a la profundidad de las aguas en la región. Hasta el momento, solo se ha localizado una mancha de petróleo y dos balsas salvavidas cerca de la última posición conocida del barco, informaron los funcionarios.

La ausencia de restos del naufragio ha complicado la determinación de la causa del incidente y la ubicación precisa para las operaciones de búsqueda, señalaron las autoridades.

El buque, que transportaba mineral de hierro con destino a China, contaba con 24 tripulantes, entre los que se encontraban 20 chinos, tres ciudadanos de Myanmar y un bangladesí, según la información proporcionada por la guardia costera.

Dos de los tripulantes chinos fueron rescatados el sábado tras emitir una llamada de auxilio desde el barco, añadieron los guardacostas.