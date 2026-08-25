Un tornado causa estragos en Pomas, Francia: 39 heridos y 300 casas destruidas

FOTO: Tornado arrasa un pueblo en el sur de Francia, hiere a 39 y destruye 300 casas

PARÍS — Un tornado ha arrasado una pequeña localidad en el sur de Francia, causando múltiples heridos, según informaron las autoridades locales el martes. El fenómeno meteorológico dejó a su paso un paisaje desolador en el pueblo de Pomas, donde los equipos de rescate continúan la búsqueda de afectados.

La subdirectora de la oficina del gobierno local, Marie-Hélène Bouissac, confirmó que un total de 39 personas resultaron heridas, de las cuales dos se encuentran en estado crítico. Hasta el momento, no se han reportado personas desaparecidas tras la tragedia.

Alrededor de 300 viviendas han sufrido daños significativos, lo que llevó a las autoridades a habilitar centros de alojamiento de emergencia para reubicar a los residentes afectados. La prefectura de Aude reportó que 1.400 hogares seguían sin electricidad la mañana del martes, complicando aún más la situación en la región.

El tornado ha causado estragos en esta localidad de aproximadamente 1.000 habitantes, reduciendo a escombros varias viviendas y destruyendo numerosos vehículos. La región se encontraba bajo alerta por tormentas eléctricas en el momento del suceso, y en una estación meteorológica cercana se registraron ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros/hora.

La tercera etapa de la carrera ciclista Vuelta a España, que se estaba disputando el lunes en el sur de Francia, fue suspendida debido a las condiciones climáticas adversas, incluyendo granizo.

Según Meteo France, la agencia meteorológica nacional, cada año se producen varias decenas de tornados en la Francia continental, aunque la mayoría de ellos son de baja intensidad.