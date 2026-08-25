Un año del ataque israelí que causó la muerte de reporteros en Gaza: detalles y falta de respuestas

FOTO: A un año de ataque israelí que mató a reporteros en Gaza surgen detalles, pero faltan respuestas

TEL AVIV, Israel — Ha transcurrido un año desde que soldados israelíes acabaron con la vida de 22 palestinos, entre los cuales se encontraban periodistas y personal de rescate, en un ataque doble dirigido a un hospital en Gaza. Hasta el momento, no ha habido consecuencias.

Las autoridades israelíes sostuvieron que el ataque tenía como objetivo una supuesta cámara de Hamás ubicada en el techo del Hospital Nasser. Entre las víctimas fatales se encontraban el camarógrafo de Reuters, Hussam al-Masri, y Mariam Dagga, una periodista visual que colaboraba con The Associated Press y otros medios.

A pesar de las múltiples solicitudes de la AP, el ejército no ha ofrecido información sobre la investigación ni un cronograma sobre su finalización. Organizaciones de derechos humanos afirman que Israel raramente hace que sus soldados sean responsables por la muerte de palestinos y critican las prolongadas investigaciones que rara vez culminan en acusaciones.

Con el aumento de la indignación internacional tras el ataque del 25 de agosto de 2025, el ejército israelí indicó que, además de eliminar la cámara, seis de los fallecidos estaban supuestamente asociados al grupo extremista, aunque no presentaron pruebas.

Sin embargo, un soldado israelí, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, ha declarado que el ejército no logró encontrar evidencia que vinculara la cámara, perteneciente a al-Masri, con Hamás. Este soldado, que participó en las discusiones sobre la respuesta militar, afirmó que ninguno de los seis era el objetivo del ataque.

La AP planteó preguntas detalladas al ejército sobre las acusaciones y otros ataques, pero no obtuvo respuesta. El ejército, a través de un mensaje de texto, afirmó que el incidente está siendo revisado y que las conclusiones se remitirán al Cuerpo del Abogado General Militar para determinar si se abrirá una investigación penal, sin proporcionar plazos específicos.

En su momento, la AP reportó que uno de los seis individuos que Israel aseguró estaba vinculado a Hamás no estaba en la lista de víctimas del hospital, y que otros dos eran personal médico o de emergencias. Esto, junto con el testimonio del soldado, plantea serias dudas sobre la justificación israelí del ataque.

¿Por qué las tropas no identificaron a al-Masri como un periodista, a pesar de que se sabía que había reporteros en el hospital? ¿Por qué se llevó a cabo un segundo ataque, que resultó en la mayoría de las muertes, lo que generó acusaciones de un ataque de "doble golpe" contra equipos de emergencia, considerado un crimen de guerra?

"Un año después, seguimos devastados por sus muertes y aún buscamos respuestas de las autoridades israelíes sobre lo que ocurrió ese día", expresó Julie Pace, editora ejecutiva de la AP.

"La información que hemos recibido hasta la fecha no ha estado a la altura de las respuestas claras y la rendición de cuentas que requiere un incidente de esta gravedad", añadió.

El Hospital Nasser era un lugar esencial para los reporteros, ya que agencias como Reuters y la AP transmitían en vivo desde allí, siendo uno de los pocos hospitales operativos en Gaza en ese momento. La AP había informado repetidamente al ejército sobre la presencia de sus periodistas en el lugar.

El primer ataque resultó en la muerte de al-Masri y otra persona. Mientras otros reporteros, incluida Dagga, y personal de rescate corrían por una escalera exterior para ayudar a los heridos y documentar la situación, el ejército lanzó un nuevo ataque, que se cobró la vida de 20 personas. Testigos afirman que ninguno de ellos estaba armado. En total, Israel atacó el hospital cuatro veces con proyectiles de tanque de alto poder explosivo.

Posteriormente, las autoridades israelíes afirmaron que Hamás utilizaba la cámara para observar a tropas cercanas, alegando un "comportamiento sospechoso" en torno a la cámara, aunque el único ejemplo proporcionado fue que una toalla colocada sobre la cámara y la persona grabando parecían un intento de ocultamiento.

La semana pasada, el ejército israelí anunció investigaciones penales sobre otros dos ataques de alto perfil realizados por sus tropas en Gaza: la muerte en 2024 de Hind Rajab, de 5 años, y su familia, y el deceso de 15 paramédicos en 2025. Sin embargo, exoneró a sus soldados en otros tres incidentes en los que las víctimas eran trabajadores de organizaciones internacionales de ayuda.

Un soldado, en contacto con la AP a través de Breaking the Silence, un grupo formado por veteranos israelíes que recopilan testimonios y critican las acciones de Israel en los territorios palestinos, explicó que después de ataques de alto perfil que causan la muerte de civiles sin un propósito militar claro, los oficiales del ejército buscan retroactivamente vínculos con milicianos entre los fallecidos.

Breaking the Silence ha señalado que sus testimonios evidencian un "proceso de incriminación retroactiva", en el que los palestinos que mueren son automáticamente contabilizados como insurgentes, aun cuando estén desarmados. Este proceso se utiliza como justificación casi automática para cada disparo, proyectil o misil lanzado, y como herramienta para evitar investigaciones reales, afirmó Nadav Weiman, director ejecutivo del grupo.

El ejército israelí ha llevado a cabo allanamientos o sitiado hospitales a lo largo de la guerra, acusando a Hamás de utilizarlos como centros de mando y de ocultar combatientes, aunque solo ha presentado pruebas para algunas de sus afirmaciones.

Durante el conflicto, se ha observado a hombres de seguridad de Hamás en hospitales, controlando el acceso a ciertas áreas. A principios de este año, Médicos Sin Fronteras suspendió algunas operaciones en el Hospital Nasser durante varios meses, luego de que pacientes y personal reportaran haber visto a hombres armados y enmascarados en el recinto.

Un soldado y un exfuncionario militar, con conocimiento de la situación, señalaron que un alto mando del ejército aprobó inicialmente el uso de un arma de precisión para derribar la cámara, pero un intento fallido con un dron cambió el enfoque. Luego, el comandante de la división aprobó un método alternativo, aunque no se especificó cuál. No está claro quién tomó la decisión de disparar proyectiles de tanque, que pueden causar daños más extensos que los ataques con aviones no tripulados.

Oded Ailam, exjefe de la división antiterrorista del servicio de espionaje israelí Mossad, indicó que aunque los comandantes en el terreno tienen cierto margen de libertad, no cuentan con un "cheque en blanco".

"Si el cambio es significativo, especialmente cuando puede afectar el riesgo para la población civil, debe mantenerse dentro de la autoridad, las reglas y la intención de la orden original, o requerir una nueva aprobación", agregó.

Desde el inicio de la guerra, los soldados israelíes han causado la muerte de 207 reporteros palestinos en Gaza, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Israel ha restringido la entrada de periodistas extranjeros a Gaza, lo que ha llevado a que los locales desempeñen un papel crucial en la cobertura del conflicto.

Sara Qudah, directora regional para Oriente Medio y el Norte de África del CPJ, afirmó que Israel tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación rápida y transparente. "Cuando se puede matar a periodistas sin una rendición de cuentas creíble, se vuelve más difícil y peligroso para la prensa documentar conflictos y para el público saber qué está ocurriendo", subrayó.

La falta de respuestas ha generado angustia entre las familias. Ezz al-Din al-Masri expresó que no comprende por qué mataron a su hermano, Hussam. "Lamentablemente, descubrimos que la sangre de los periodistas en Gaza es barata… como si las reglas que protegen a los periodistas no se aplicaran a ellos", manifestó.

Dagga, de 33 años, había tomado sus últimas fotos antes de subir corriendo las escaleras. Cada vez que su padre, Riyad Abu Dagga, visita su tumba, lleva consigo su celular y su cámara: ella siempre los tenía consigo. Visita su apartamento cerca del Hospital Nasser y llora.

"Si hubieran matado injustamente a alguna de las hijas de los soldados, no se habrían quedado callados", afirmó, refiriéndose a los israelíes. "Querrían saber por qué".